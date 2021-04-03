Локдаун в Киеве: как получить пропуск для проезда в транспорте

3 апреля 2021 00:30 Алла Лысак
Локдаун в Киеве: как получить пропуск для проезда в транспорте
Локдаун в Киеве: как получить пропуск для проезда в транспорте
pixabay.com

Как оформить пропуск для проезда в транспорте в Киеве во время локдауна?

В столице жесткий карантин вводят с 5 по 16 апреля, транспорт возвращается к работе по спецпропускам.

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Как сообщается в протоколе комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности, для пользования общественным транспортом жителям столицы потребуются специальные пропуска, выдавать их будут только работникам критической инфраструктуры, в том числе и медикам.

Полицейским и сотрудникам ДСНС не придется оформлять пропуск при наличии служебного удостоверения, средств индивидуальной защиты.

Как оформить спецпропуск в Киеве 

1. Заниматься оформлением спецпропусков должны руководители предприятий, а не работники. Начальнику следует прислать письмо на имя директора департамента транспортной инфраструктуры города (ул. Леонтовича, 6, конференц-зал, второй этаж, тел.: 044-366-63-36, e-mail: dti@kmda.gov.ua).

В письме необходимо указать:

  • название фирмы,
  • обоснование для получения пропуска,
  • штатную численность работников,
  • реквизиты предприятия,
  • контактные данные для получения спецпропусков.

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Заявления от физических лиц приниматься не будут.

Внимание! Даже если у вас есть спецпропуск, для проезда в общественном транспорте необходимо предъявить служебное удостоверение, паспорт или права, быть в маске. В обратном случае воспользоваться транспортом вы не сможете.

Напомним,

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