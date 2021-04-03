Локдаун в Киеве: как получить пропуск для проезда в транспорте
Как оформить пропуск для проезда в транспорте в Киеве во время локдауна?
В столице жесткий карантин вводят с 5 по 16 апреля, транспорт возвращается к работе по спецпропускам.
Полицейским и сотрудникам ДСНС не придется оформлять пропуск при наличии служебного удостоверения, средств индивидуальной защиты.
Как оформить спецпропуск в Киеве
1. Заниматься оформлением спецпропусков должны руководители предприятий, а не работники. Начальнику следует прислать письмо на имя директора департамента транспортной инфраструктуры города (ул. Леонтовича, 6, конференц-зал, второй этаж, тел.: 044-366-63-36, e-mail: dti@kmda.gov.ua).
В письме необходимо указать:
- название фирмы,
- обоснование для получения пропуска,
- штатную численность работников,
- реквизиты предприятия,
- контактные данные для получения спецпропусков.
Внимание! Даже если у вас есть спецпропуск, для проезда в общественном транспорте необходимо предъявить служебное удостоверение, паспорт или права, быть в маске. В обратном случае воспользоваться транспортом вы не сможете.
Напомним,