JAZZ.FUSION.ROCK - утонченное удовольствие ко Дню влюбленных от группы «БУДУ»

13 февраля под звездным небом Киевского Планетария состоится презентация новой программы группы «БУДУ».

13 февраля под звездным небом Киевского Планетария состоится презентация новой программы группы «БУДУ». Музыканты соединили в своем творчестве такие интересные и яркие направления как jazz, fusion и rock. «Буду» предлагает исключительно лучшее и уже самим названием утверждает триумф жизни и радости.

В этот вечер, накануне Дня Влюбленных, зрителей ждет не только прекрасная музыка, но и полнокупольное 360-градусное шоу проекта Джаз под звездами «JAZZ.FUSION.ROCK» от художественного проекта ARTSpace Киевского Планетария.

Интересный факт: Альбом традиционно записывали в Лондоне, в Metropolis Studios, где записываются ведущие музыканты мира. Там же были записаны предыдущие альбомы - «Катин Эхолёт» (2017), «Чашкачая» (2018) и двойной альбом «Видих Вдих» (2019). Саунд-продюсером группы выступает Макс Гладецкий, а в записи материала музыкантам помогает Лиам Джеймс Нолан, получивший Грэмми за альбом британской певицы Adele «25».

Новый альбом содержит тонкие и мощные композиции, виртуозное жонглирование изящными сочетаниями слов, намеков, мыслей, совершенное исполнение и взвешенный плотный саунд. Это урбанистическая интеллектуальная музыка от уверенных в себе людей, которые таким образом говорят то, что не могут удержать в себе - настоящий подарок для искушенного слушателя.

ПОЧЕМУ СТОИТ ПОЙТИ НА JAZZ.FUSION.ROCK В КИЕВЕ?

1. Услышать уникальное сочетание jazz, fusion и rock от лучших музыкантов Украины

2. Увидеть яркое полнокупольное 3D шоу

3. Подарить себе незабываемый романтический вечер накануне Дня Влюбленных

13 февраля 19:00

Киевский Планетарий

Ул. Большая Васильковская, 57/3

Билеты: https://bit.ly/30CExlv

Больше о группе «БУДУ»

Музыка «БУДУ» - это симбиоз басовых партий, рожденных иногда в августовской Венеции, а иногда и киевскими по ночам, с богатым творческим аранжировкой, в которое логично вплетается наполнена красками радости и дождя мужская лирическая поэзия, в чувственном исполнении пластического и тембрально богатого женского вокала.

Группа «БУДУ» - это известные украинские музыканты: Мария Усенко - вокал, Олег Сотников - бас-гитара, Олег Пашковский - клавишные, Андрей Юскевич - ударные, Виктор Павелко - саксофон, Деннис Аду - труба, флюгельгорн, Александр Чаркин - тромбон, Юрий Семенов - меди хорн, Виталий Савенко - гитара, бас.