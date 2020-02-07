JAZZ.FUSION.ROCK - утонченное удовольствие ко Дню влюбленных от группы «БУДУ»
13 февраля под звездным небом Киевского Планетария состоится презентация новой программы группы «БУДУ».
В этот вечер, накануне Дня Влюбленных, зрителей ждет не только прекрасная музыка, но и полнокупольное 360-градусное шоу проекта Джаз под звездами «JAZZ.FUSION.ROCK» от художественного проекта ARTSpace Киевского Планетария.
Интересный факт: Альбом традиционно записывали в Лондоне, в Metropolis Studios, где записываются ведущие музыканты мира. Там же были записаны предыдущие альбомы - «Катин Эхолёт» (2017), «Чашкачая» (2018) и двойной альбом «Видих Вдих» (2019). Саунд-продюсером группы выступает Макс Гладецкий, а в записи материала музыкантам помогает Лиам Джеймс Нолан, получивший Грэмми за альбом британской певицы Adele «25».
ПОЧЕМУ СТОИТ ПОЙТИ НА JAZZ.FUSION.ROCK В КИЕВЕ?
1. Услышать уникальное сочетание jazz, fusion и rock от лучших музыкантов Украины
2. Увидеть яркое полнокупольное 3D шоу
3. Подарить себе незабываемый романтический вечер накануне Дня Влюбленных
- 13 февраля 19:00
- Киевский Планетарий
- Ул. Большая Васильковская, 57/3
- Билеты: https://bit.ly/30CExlv
Больше о группе «БУДУ»
Группа «БУДУ» - это известные украинские музыканты: Мария Усенко - вокал, Олег Сотников - бас-гитара, Олег Пашковский - клавишные, Андрей Юскевич - ударные, Виктор Павелко - саксофон, Деннис Аду - труба, флюгельгорн, Александр Чаркин - тромбон, Юрий Семенов - меди хорн, Виталий Савенко - гитара, бас.