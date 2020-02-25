«Скарби Індії та Шрі Ланки для сучасних жінок» – знання для удосконалення самої себе
Це свято організатори приурочили до 8 березня – дня, коли жінка може приділити собі трохи часу, подумати про своє внутрішнє здоров’я та зовнішню красу, знайти гармонію із душею та тілом.
Аюрведа – найдавніша на Землі система природної медицини. Її часто називають праматір’ю медичної науки, оскільки вона мала величезний вплив на розвиток більшості відомих в історії стародавніх систем відновлення здоров’я: Грецької, Китайської, Арабської, Тібетської та інших. Принципи аюрведичної медицини застосовували найвидатніші лікарі всіх часів і народів, такі як Гіпократ і Авіценна. Сьогодні Аюрведа є одним з найперспективніших напрямків розвитку сучасної природної медицини, завдяки універсальному підходу, який вона застосовує.
Серед спікерів: Олег Торгало, засновник бутика аюрведи Роса, освітнього центру Роса-Веда, порталу Роса-ТВ; Віктор Мацишин, засновник Центрів здоров'я «Аюрведа 192», невролог, вчитель трансцендентальної медитації. Нінель Добриніна, терапевт, провідний спеціаліст з Аювреди Центрів здоров'я «Аюрведа 192», гомеопат; Віталій Демкович, дипломований спеціаліст з Аюрведи, учень всесвітньовідомого Доктора Васанд Лада. Закінчив Інститут Аюрведи в США; Юлія Григорова, викладач йоги, член «Української Асоціації Аюрведа-Йога»; Лариса Гарсіа, власник компанії Beauty Distribucion; Геннадій Кириця, аюрведичний лікар-терапевт, керівник центру Аюрведи «Goruved», автор книги «Аюрведичні лікарські засоби»; Андрій Поліщук, лікар-терапевт, лікар народної медицини, кандидат медичних наук, дослідник Тибетської медицини, спеціаліст з Су-Джок акупунктури; Юрій Авраменко, практикуючий лікар Аюрведи, педіатр, що вивчав пульсову діагностику у докторів Аюрведи Олега Заліса і Вайді Манохара Палакуртхі; Олексій Скубко, один з перших йогів в Україні, що практикує з 1978 р. Засновник «Студії Йоги та Аюрведи».
На гостей заходу очікує цікава культурна програма, виступ колективу Школи індійського танцю «Сарасваті», виставка індійської скульптури, дегустація екзотичних вегетаріанських закусок та солодощів, нон-стоп дегустація елітних чаїв Шрі-Ланки.
Яскравою складовою свята стане ярмарок товарів з Індії та Шрі Ланки, де можна буде познайомитись та придбати аюрведичні препарати і косметику, чаї і спеції, прикраси та одяг. А ще: конкурси, лотереї, душевне спілкування і знайомства. Загалом у святі братиме участь близько 30 учасників.