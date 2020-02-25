«Скарби Індії та Шрі Ланки для сучасних жінок» – знання для удосконалення самої себе

25 февраля 2020 15:50 Юлия Крутиева
«Скарби Індії та Шрі Ланки для сучасних жінок» – знання для удосконалення самої себе
«Скарби Індії та Шрі Ланки для сучасних жінок»
пресс-служба

Це свято організатори приурочили до 8 березня – дня, коли жінка може приділити собі трохи часу, подумати про своє внутрішнє здоров’я та зовнішню красу, знайти гармонію із душею та тілом.

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За словами Олега Торгало, одного з організаторів свята, «Скарби Індіі та Шрі Ланки для сучасних жінок» - новий глобальний проект, мета якого щорічно дарувати свято здоров'я та краси українським жінкам, познайомити їх ближче із культурою, мистецтвом, філософією, кулінарією цих казкових країн, перевірених століттями знань, як бути здоровою, красивою і щасливою. 
«Скарби Індії та Шрі Ланки для сучасних жінок» / пресс-служба

Аюрведа – найдавніша на Землі система природної медицини. Її часто називають праматір’ю медичної науки, оскільки вона мала величезний вплив на розвиток більшості відомих в історії стародавніх систем відновлення здоров’я: Грецької, Китайської, Арабської, Тібетської та інших. Принципи аюрведичної медицини застосовували найвидатніші лікарі всіх часів і народів, такі як Гіпократ і Авіценна. Сьогодні Аюрведа є одним з найперспективніших напрямків розвитку сучасної природної медицини, завдяки універсальному підходу, який вона застосовує. 

«Скарби Індії та Шрі Ланки для сучасних жінок» / пресс-служба

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7 та 8 березня, у самому центрі Києва, на двох поверхах, і в усіх приміщеннях Великого залу Національної Академії Наук України, готується захоплюючий захід з унікальними лекціями найкращих вітчизняних майстрів Аюрведи, Тибетської медицини, Йоги, експертів з краси і здорового харчування, гармонійних сімейних відносин, зокрема підготовки до зачаття і материнства, підтримки і зміцнення здоров'я дитини з перших днів життя, допомоги Аюрведи в період жіночої мудрості. 
«Скарби Індії та Шрі Ланки для сучасних жінок» / пресс-служба

Серед спікерів: Олег Торгало, засновник бутика аюрведи Роса, освітнього центру Роса-Веда, порталу Роса-ТВ;  Віктор Мацишин, засновник Центрів здоров'я «Аюрведа 192», невролог, вчитель трансцендентальної медитації. Нінель Добриніна, терапевт, провідний спеціаліст з Аювреди Центрів здоров'я «Аюрведа 192», гомеопат; Віталій Демкович, дипломований спеціаліст з Аюрведи, учень всесвітньовідомого Доктора Васанд Лада. Закінчив Інститут Аюрведи в США; Юлія Григорова, викладач йоги, член «Української Асоціації Аюрведа-Йога»; Лариса Гарсіа, власник компанії Beauty Distribucion; Геннадій Кириця, аюрведичний лікар-терапевт, керівник центру Аюрведи  «Goruved»,  автор книги «Аюрведичні лікарські засоби»; Андрій Поліщук, лікар-терапевт, лікар народної медицини, кандидат медичних наук, дослідник Тибетської медицини, спеціаліст з Су-Джок акупунктури; Юрій Авраменко, практикуючий лікар Аюрведи, педіатр, що вивчав пульсову діагностику у докторів Аюрведи Олега Заліса і  Вайді Манохара Палакуртхі; Олексій Скубко, один з перших йогів в Україні, що практикує з 1978 р. Засновник «Студії Йоги та Аюрведи». 

«Скарби Індії та Шрі Ланки для сучасних жінок» / пресс-служба

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Протягом  цих двох днів відбудуться презентації аюрведичних клінік, процедур для краси і омолодження, прийоми докторів Аюрведи і ведичного психолога, консультації астрологів, хіромантів, фахівців Таро, індивідуальний підбір дорогоцінних каменів. 
«Скарби Індії та Шрі Ланки для сучасних жінок» / пресс-служба

На гостей заходу очікує цікава культурна програма, виступ колективу Школи індійського танцю «Сарасваті», виставка індійської скульптури, дегустація екзотичних вегетаріанських закусок та солодощів, нон-стоп дегустація елітних чаїв Шрі-Ланки.

Яскравою складовою свята стане ярмарок товарів з Індії та Шрі Ланки, де можна буде познайомитись та придбати аюрведичні препарати і косметику, чаї і спеції, прикраси та одяг. А ще: конкурси, лотереї, душевне спілкування і знайомства. Загалом у святі братиме участь близько 30 учасників.

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