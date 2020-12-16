Зимова країна на ВДНГ: гид по праздничным развлечениям и локациям
12 декабря на территории Экспоцентра уже в шестой раз открылся тематический парк зимнего отдыха «Зимова країна на ВДНГ». Ощутить праздничную атмосферу поможет чек-лист. Не упустите зиму!
Покататься на катке с друзьями
Практически две тысячи квадратных метров льда для виртуозных па и пируэтов в самом центре Экспоцентра. В этом году каток увеличили и оборудовали рядом с ним смотровую площадку — удобные трибуны, с которых можно наблюдать за своими близкими и друзьями, или же отдохнуть после катания.
Кататься под открытым небом можно в своих коньках, а можно взять их в пункте проката. И не стоит беспокоиться о том, куда деть свои вещи на время катания. На катке работает надежная камера хранения.
График работы: с 10:00 до 22:00.
Устроить гастротур на уличном фудкорте
Рядом с катком предусмотрительно расположили уличную территория фудкортов с угощениями в формате to-go и широким выбором горячих напитков.
Чтобы сразу нырнуть в праздничную атмосферу и согреться после катания, берите ароматный глинтвейн (есть и безалкогольные виды) или какао и отправляйтесь дальше исследовать территорию зимних развлечений.
График работы: с 10:00 до 21:00.
Посетить Резиденцию Санты
Традиционно к новогодним праздникам в 9 павильоне открылось тематическое интерактивное шоу — сказка с волшебными героями, яркими декорациями и увлекательной программой. В этом году любимая локация многих гостей изменилась внешне и увеличилась в три раза.
На площади размером более 1000 м2 вас ждет незабываемое путешествие по сказочному лесу, в окружении волшебных существ. А кульминацией станет визит в домик Санты, здесь можно увидеть главного героя зимы и его веселых помощников-эльфов.
График работы: с 10:00 до 21:00 (касса работает до 20:00).
Узнать, как исполняются детские мечты в «Різдвяній Фабриці Мрій»
Впервые в истории ВДНГ для всех желающих на фабрике будут проводить и виртуальные экскурсии по локации.
Праздничная приключенческая онлайн-игра раскроет тайны только тем, кто дойдет до конца! Во время интерактивного квеста, вы отправитесь в виртуальное путешествие, в котором главный Эльф станет проводником через все тайные мастерские фабрики, .
График работы: с 10:00 до 21:00 (касса работает до 20:00).
Приобрести подарки на рождественской ярмарке
Любимая ярмарка подарков — впервые под открытым небом.
В новом сезоне «Зимової країни» каждый домик на ярмарке имеет свой уникальный ассортимент и выбор сувениров, поэтому с пустыми руками точно никто не останется. В этом году здесь представлен широкий ассортимент разнообразных украшений для дома, новогодних аксессуаров, игрушек, а также сладостей.
График работы: с 10:00 до 21:00.
Выпить какао в кофейне Coffee Lover и съесть пиццу в дайнере Hollyfood
Согреться после долгой прогулки и активных развлечений на свежем воздухе можно, посетив ключевые гастро локации ВДНГ, среди них: кофейня Coffee Lover (советуем попробовать какао с маршмеллоу и ванильным сиропом, а также обратить внимание на меню завтраков); классический американский дайнер Hollyfood (в основе меню — пицца из дровяной печи и фирменные бургеры), кафе азиатской кухни Kung Po, а также уже знакомые гостям ВДНГ ресторан Hay Loft 2.0 и кафе «Кафана».
График работы: с 10:00 до 22:00
Покататься на тюбинговых горках
Вспомнить драйв, который чувствуешь в детстве, съезжая с крутого склона на санках, можно в зоне тюбинговых горок.
К тому же спуск на надувных тюбах значительно мягче, а искусственное покрытие, которое здесь используют вместо снега, дает действительно мощное ускорение. На ВДНГ традиционно работают две горки — для детей (высота 4 метра) и для взрослых (высота 9 метров).
График работы: с 10:00 до 22:00.
Развлечься на аттракционах
График работы: с 10:00 до 21:00.
Посетить интерактивную экспозицию «Динозавры морских глубин»
В этом году значительная часть программы «Зимової країни» включает не только развлекательные, но и образовательные зоны досуга.
К ним относится и интерактивная образовательная выставка, что с первых минут погружает посетителей в невероятное путешествие во времени, когда гигантские морские рептилии жили на нашей планете. Окунитесь в давние глубины и откройте для себя загадочную сущность доисторических существ. Гостей здесь ждут десятки реалистичных экспонатов, самый большой из которых длину 15 метров в длину и более 5 метров в высоту. Монстры имеют аутентичный цвет, текстуру, воспроизводят естественные движения и звуки и даже «дышат». Откройте для себя, как невероятно выглядел морской мир много лет назад.
График работы: с 10:00 до 21:00.
Приблизиться к природе в «Animal Park» и «Планете бабочек»
«Animal Park» — это интерактивная локация на ВДНГ, которая заинтересует каждого, кто любит животных и желает узнать о них как можно больше. Однако не только здесь можно в буквальном смысле прикоснуться к природе.
В 11 павильоне ВДНГ разместилась тропическая ферма «Планета бабочек», где гости могут наблюдать полный цикл развития — яйцо-гусеница-куколка-бабочка.
График работы: с 10:00 до 18:00.
Испытать свою изобретательность в веревочном парке SkyPark
График работы: с 10:00 до 20:00 (касса работает до 19:30).
Чтобы новогоднее настроение не покидало и после прогулки, скачивайте праздничный стикерпак в Viber, который команда ВДНГ создала специально к старту «Зимової країни». Его герои — жители парка — веселые снеговики. Скачать стикеры можно бесплатно..
Парк развлечений под открытым небом «Зимова країна на ВДНГ» работает с 12 декабря до 14 марта.
Вход на территорию — свободный. Все локации работают в соответствии с карантинными нормами.