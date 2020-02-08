Нетта Барзилай презентует эпатажное видео с элементами троллинга
Netta – израильская певица-сонграйтер – продолжает увлекательное путешествие в мир современной и экспериментальной поп-музыки.
Ее эпатажная, дерзкая и одновременно привлекательная личность занимает центральное место в новой песне, что заполнена здоровым духом самоуверенности, чувством юмора и заразительным ритмом. Новым видеосинглом "Ricki Lake" – буквально изобилующим нездоровой пищей и непочтительно-абсурдистским взглядом на торгашество – Netta шлет свое «любовное послание» американской культуре.
Певица рассказала об источнике вдохновения для создания новой песни.
Будучи подростком, я смотрела «Шоу Рики Лэйк» и была очарована всеми теми красочными персонажами, которых она показывала в своем шоу. Это был взгляд на Америку — как на лучшую, так и на худшую из ее сторон. Как и гости Рики, мы все жаждем советов, быстрых решений и простых лайфхаков, которые сделали бы нас счастливыми и сняли бы грусть. Новая куртка, новый нос, счастливая еда или уменьшение целлюлита.
«Ricki Lake» – как песня, так и человек – это о том, чтобы быть счастливым, слушаться своей интуиции вместо правил общества и танцевать под собственный ритм. Для меня Рики Лэйк всегда была той, чьи, казалось бы, недостатки полюбила Америка. Эта песня и видео – мое несуразное, грязное и сальное почтение ей.
2019 год «показал» нам певицу Netta в менее стандартных ситуациях, как, например, на подиумах модных показов, так и на прогулке с принцем Уильямом во время его визита в Израиль. Ее музыка и видео продолжают набирать популярность – на сегодняшний день суммарное число просмотров и прослушиваний превысило отметку в 600 млн.
Напомним,