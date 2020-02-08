Нетта Барзилай презентует эпатажное видео с элементами троллинга

8 февраля 2020 08:00 Юлия Крутиева
Нетта Барзилай презентует эпатажное видео с элементами троллинга
Певица Нетта Барзилай
пресс-служба

Netta – израильская певица-сонграйтер – продолжает увлекательное путешествие в мир современной и экспериментальной поп-музыки.

Ее эпатажная, дерзкая и одновременно привлекательная личность занимает центральное место в новой песне, что заполнена здоровым духом самоуверенности, чувством юмора и заразительным ритмом. Новым видеосинглом "Ricki Lake" – буквально изобилующим нездоровой пищей и непочтительно-абсурдистским взглядом на торгашество – Netta шлет свое «любовное послание» американской культуре. 

Певица рассказала об источнике вдохновения для создания новой песни.

Будучи подростком, я смотрела «Шоу Рики Лэйк» и была очарована всеми теми красочными персонажами, которых она показывала в своем шоу. Это был взгляд на Америку — как на лучшую, так и на худшую из ее сторон. Как и гости Рики, мы все жаждем советов, быстрых решений и простых лайфхаков, которые сделали бы нас счастливыми и сняли бы грусть. Новая куртка, новый нос, счастливая еда или уменьшение целлюлита.

Певица Нетта Барзилай / пресс-служба

«Ricki Lake» – как песня, так и человек – это о том, чтобы быть счастливым, слушаться своей интуиции вместо правил общества и танцевать под собственный ритм. Для меня Рики Лэйк всегда была той, чьи, казалось бы, недостатки полюбила Америка. Эта песня и видео – мое несуразное, грязное и сальное почтение ей.

2019 год «показал» нам певицу Netta в менее стандартных ситуациях, как, например, на подиумах модных показов, так и на прогулке с принцем Уильямом во время его визита в Израиль. Ее музыка и видео продолжают набирать популярность – на сегодняшний день  суммарное число просмотров и прослушиваний превысило отметку в 600 млн.

Напомним,

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