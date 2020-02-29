Макс Барских в день старта своего мирового турне презентовал трек «Небо льёт дождем»

29 февраля 2020 12:30 Юлия Крутиева
Макс Барских в день старта своего мирового турне презентовал трек «Небо льёт дождем»
Певец Макс Барских
пресс-служба

Макс Барских порадовал поклонников очередной новинкой!

Читайте также«Я люблю тільки тебе» – перший подарунок від Олега Винника прихильницям до жіночого дня
В день запуска масштабного тура NEZEMNAYA2020 в Литве Макс Барских презентовал второй сингл из будущего альбома «1990» - «Небо льёт дождем». 5 тысяч жителей и гостей столицы стали свидетелями эксклюзивной премьеры на сцене Siemens Arena. 

Спустя час после громкого релиза в Вильнюсе трек стал доступен на всех цифровых площадках мира, стартовав в некоторых из них с первых строчек. 

Певец Макс Барских / пресс-служба

Читайте такжеСолист группы «Бумбокс» развелся с женой после 10 лет брака – СМИ
А на официальном YouTube-канале артиста появилось эмоциональное moodvideo, снятое украинским фотографом Дмитрием Комиссаренко. 

Видео задумано как минималистично черно-белый портрет Макса, в котором артист предстает перед зрителем в едином моменте запечатленного плана с одного дубля.

Напомним,

 

Облако тегов

Макс Барских музыка премьера премьера песни тур новинки музыки

Материалы по теме

Актер сериала «Три сестры» Виталий Кудрявцев: Момент случайности или стечения обстоятельств – очень важен
Интервью

Актер сериала «Три сестры» Виталий Кудрявцев: Момент случайности или стечения обстоятельств – очень важенЭксклюзив
«Я люблю тільки тебе» – перший подарунок від Олега Винника прихильницям до жіночого дня
Меломан

«Я люблю тільки тебе» – перший подарунок від Олега Винника прихильницям до жіночого дня
Без крови не обошлось: Алина Гросу засветилась в объятиях известного бандита
Меломан

Без крови не обошлось: Алина Гросу засветилась в объятиях известного бандита
Гороскоп на 1 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 1 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK