Макс Барских в день старта своего мирового турне презентовал трек «Небо льёт дождем»
Макс Барских порадовал поклонников очередной новинкой!
Спустя час после громкого релиза в Вильнюсе трек стал доступен на всех цифровых площадках мира, стартовав в некоторых из них с первых строчек.
Видео задумано как минималистично черно-белый портрет Макса, в котором артист предстает перед зрителем в едином моменте запечатленного плана с одного дубля.
Напомним,
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