Даша Астафьева показала клип, снятый в Исландии: в легких платьях и на сильном холоде

Исполнительница Даша Астафьева продолжает главную линию своего сольного творчества: дарить острые ощущения и эмоции не от порочности, а от чистоты.

Многогранная и яркая представительница украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева представила видео на песню "Белая рубашка". Режиссером клипа стал Иван Кваша, а сами съемки проходили в стране впечатляющих видов и ледяного безмолвия – Исландии. Как рассказывает сама певица, "Белая рубашка" – это единственная видеоработа в ее творческом "багаже", на которую изначально не было идеи: лишь состояние, которое и хотелось передать зрителю.

Так сложилось, что я оказалась в Исландии в компании творческих людей. Я очень благодарна, что у всех нас было единое настроение снять красивую и, мне кажется, действительно масштабную работу! После нее я понимаю, что живописные места в сочетании с текстом, смыслом и проделанной работой дают такой потрясающий результат!

– прокомментировала Даша.

Для Астафьевой это было первым путешествием в Исландию, связанным со стихийными открытиями в жизни:

Невозможно описать словами, какие переживания у меня были внутри, но все это чувствуется в видео. Мне хотелось передать чистоту и настоящую энергию момента, чтобы каждый испытал это, знакомился, узнавал и ценил момент в своей жизни.

Немаловажным является и то, какой именно певица возникнет в кадре. Ей, по сути, удалось сделать практически невозможное: в легкой воздушной одежде "противостоять" невообразимому холоду Страны Льдов. Этим она подчеркнула идею того, что за любой красотой стоит борьба с испытаниями:

В Исландию я взяла с собой просто чемодан вещей, которые откликнулись мне по состоянию души на тот момент и соответствовали смыслу песни. Конечно, все очень изменилось! То, чего мы не знаем, в итоге оказывается совсем другим… Мне хочется, чтобы все увиденное в видео зрители ассоциировали с каким-то моментом своей жизни!

Клип "Белая рубашка" можно увидеть на главных музыкальных каналах страны, он также доступен на YouTube-странице Даши Астафьевой.

Напомним,