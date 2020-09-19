Даша Астафьева показала клип, снятый в Исландии: в легких платьях и на сильном холоде
Исполнительница Даша Астафьева продолжает главную линию своего сольного творчества: дарить острые ощущения и эмоции не от порочности, а от чистоты.
Так сложилось, что я оказалась в Исландии в компании творческих людей. Я очень благодарна, что у всех нас было единое настроение снять красивую и, мне кажется, действительно масштабную работу! После нее я понимаю, что живописные места в сочетании с текстом, смыслом и проделанной работой дают такой потрясающий результат!– прокомментировала Даша.
Для Астафьевой это было первым путешествием в Исландию, связанным со стихийными открытиями в жизни:
Невозможно описать словами, какие переживания у меня были внутри, но все это чувствуется в видео. Мне хотелось передать чистоту и настоящую энергию момента, чтобы каждый испытал это, знакомился, узнавал и ценил момент в своей жизни.
В Исландию я взяла с собой просто чемодан вещей, которые откликнулись мне по состоянию души на тот момент и соответствовали смыслу песни. Конечно, все очень изменилось! То, чего мы не знаем, в итоге оказывается совсем другим… Мне хочется, чтобы все увиденное в видео зрители ассоциировали с каким-то моментом своей жизни!
Клип "Белая рубашка" можно увидеть на главных музыкальных каналах страны, он также доступен на YouTube-странице Даши Астафьевой.
Напомним,