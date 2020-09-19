DILEMMA удивила неожиданным треком Criminal: любовные разборки и криминальные страсти

19 сентября 2020 00:25 Юлия Крутиева
DILEMMA удивила неожиданным треком Criminal: любовные разборки и криминальные страсти
Группа DILEMMA
пресс-служба

Новый сингл известной украинской группы DILEMMA опубликован на YouTube, а также доступен на всех стриминговых площадках.

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DILEMMA порадовала слушателей «гангстерским» танцевальным хитом «Criminal». В данном треке солистка группы Ника Маника впервые зачитала речитатив. Для поклонников суперхита «Шаленій» и лирического «Оновлена» это неожиданный эксперимент. В соцсетях пользователи отмечают, что «круто, когда артисты меняют стилистику и ищут новые интересные формы звучания».

«Criminal» проходили многие! Правда, любовный! Влюбляемся не в тех – иногда так считают родные или друзья. Но всё же лучше, когда человек сам приходит к такому выводу. Всегда нужно слушать только свое сердце, но все равно даже у таких историй есть счастливый хеппи-энд!
– говорят музыканты.

Солистка группы DILEMMA Ника Маника / пресс-служба

Отметим, что премьерный сингл группы DILEMMA традиционно издан лейблом Контрамарка. А над фирменным звучанием трека работал саундпроюсер Томаш Лукач.

Карантинные ограничения предоставили возможность плодотворно провести время в студии! До Нового года у нас запланировано несколько классных релизов и видеоработ,
– обещает продюсер Александр Порядченко.

Напомним,

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