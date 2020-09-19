DILEMMA удивила неожиданным треком Criminal: любовные разборки и криминальные страсти
Новый сингл известной украинской группы DILEMMA опубликован на YouTube, а также доступен на всех стриминговых площадках.
«Criminal» проходили многие! Правда, любовный! Влюбляемся не в тех – иногда так считают родные или друзья. Но всё же лучше, когда человек сам приходит к такому выводу. Всегда нужно слушать только свое сердце, но все равно даже у таких историй есть счастливый хеппи-энд!– говорят музыканты.
Отметим, что премьерный сингл группы DILEMMA традиционно издан лейблом Контрамарка. А над фирменным звучанием трека работал саундпроюсер Томаш Лукач.
Карантинные ограничения предоставили возможность плодотворно провести время в студии! До Нового года у нас запланировано несколько классных релизов и видеоработ,– обещает продюсер Александр Порядченко.
Напомним,