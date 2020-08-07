Макс Барских представил англоязычный трек SILENCE: мировая премьера
7 августа 2020 12:15
Певец Макс Барских
пресс-служба
Сегодня состоялась мировая премьера нового трека Макса Барских.
Макса Барских, выполненная в стиле summer house.
Сингл имеет независимый статус от будущего альбома артиста «1990», и предназначен для летних вечеринок на яхтах, музыкальных фестивалей и дэнсполов под открытым небом.
Я очень люблю расслабленную атмосферу летних дней и всего, что с этим связанно, – комментирует артист. – Яхтинг, быстрая езда в кабриолете, шумные компании с друзьями под открытым небом, раскованно танцующих под хороший бит... Silence - это музыка, прежде всего созданная для настроения. Это музыка о веселье.
Макс Барских с мировой премьерой / пресс-служба
Мы рады сообщить о начале нашего сотрудничества с режиссером и продюсером Аланом Бадоевым, невероятно талантливым музыкантом Максом Барских, и представить первый официальный саундтрек наших secret party. Для нас большая честь работать вместе с одним из самых известных украинских режиссеров, принимать участие в создании lyric video Silence, и иметь возможность получить профессиональные советы в повышении качества создаваемого нами видеоконтента,– комментируют коллаборацию представители Pink Kiss.
Напомним,