«Покохала» – музыкальная битва Uliana Royce за любовь
Певица нового поколения Uliana Royce представила сингл «Покохала».
Автором сингла «Покохала» стал музыкант Артем Пивоваров, а над муд-видео работали Денис Маноха та Максим Шелковников.
«Покохала» – это симбиоз украинского и азиатских языков, дополненный музыкальным наследием американских R’n’B мелодий, что создает уникальную эклектику трека.
Муд-видео подчеркнуло эту эстетику, придав ей оригинальный визуальный ряд. Японо-корейскую стилистику режиссеры подчеркнули боевыми кадрами с катаной в руках, образом с розовыми волосами и нарядами с силуэтом кимоно.
«Любовь и влюбленность у всех разная. Но она всегда искренняя и сильная, независимо от того, взаимно это или нет», – говорит Uliana Royce.
Трек «Покохала» войдет в дебютный ЕР альбом певицы, релиз которого состоится в конце 2020 года.