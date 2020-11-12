«Покохала» – музыкальная битва Uliana Royce за любовь

12 ноября 2020 13:07 Александр Кива
«Покохала» – музыкальная битва Uliana Royce за любовь
«Покохала» – музыкальная битва Uliana Royce за любовь
пресс-служба

Певица нового поколения Uliana Royce представила сингл «Покохала».

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Трек продолжает азиатскую стилистику, которая является фирменным стилем артистки. Громко представив свой музыкально-визуальный мир в клипе «Sayounara», который с момента премьеры уже собрал более 4 млн просмотров на YouTube, Uliana Royce продолжает с командой удивлять новой работой.

Автором сингла «Покохала» стал музыкант Артем Пивоваров, а над муд-видео работали Денис Маноха та Максим Шелковников.

«Покохала» – это симбиоз украинского и азиатских языков, дополненный музыкальным наследием американских R’n’B мелодий, что создает уникальную эклектику трека.

Муд-видео подчеркнуло эту эстетику, придав ей оригинальный визуальный ряд. Японо-корейскую стилистику режиссеры подчеркнули боевыми кадрами с катаной в руках, образом с розовыми волосами и нарядами с силуэтом кимоно.

«Любовь и влюбленность у всех разная. Но она всегда искренняя и сильная, независимо от того, взаимно это или нет», – говорит Uliana Royce.

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Касательно образа, то певица вновь стала трендсеттером и опередив все модные тренды, покрасила брови в белый цвет.

Трек «Покохала» войдет в дебютный ЕР альбом певицы, релиз которого состоится в конце 2020 года.

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