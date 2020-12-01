Холостячка: экс-участник шоу выпустил клип "Плачь"

“Влюбился, вложил душу и потерял себя”, - так описывает Андрей Шатырко своё состояние после того, как он покинул нашумевший проект “Холостячка”.

Андрей Шатырко в начале осени представил лирический трек “Холостячка”, который посвятил Ксении Мишиной и подарил ей в рамках старта его участия в романтическом одноименном реалити, а сейчас выходит песня “ПЛАЧЬ”, которая знаменует завершение красивой истории между Андреем Шатырко и Ксенией Мишиной.

Ксения Мишина, спасибо тебе за все. Ты навсегда изменила мою жизнь”, - отметил Андрей на своей странице в Instagram.

Клип за первые 2 дня набрал более 1 миллиона просмотров на YouTube, как и видео-пост на странице Шатырко.

Клип для трека сняли Дарина и Татьяна Ходыревы. Клип - это возвращение домой после сложного выхода из проекта, где показывается состояние Андрея - злость, гнев и переживания.

Андрей бросает ноутбук на пол, разбрасывает фото, разбивает свою гитару, а к концу клипа в кадре появляется девушка, которая очень напоминает Ксению Мишину.

Клип снят в лучших традициях Андрея - наполненный кадр, атмосфера, гитара в руках и исполнение песни.

“Если бы я знал, что я вдребезги с тобой, в осколки,

Если бы я знал, то твоя любовь - это так больно,

Если бы я знал, не пошёл бы слепо за тобой я,

Если бы я знал”, - в цитате из трека Андрей полностью объясняет свои чувства.

“Я душу вложил в проект Холостячка, поэтому душу мою не трогайте. Я открылся Ксении со своей стороны искреннего романтика. В этом есть я. Но стоит не забывает также о моей мужской, сильной и крепкой стороне, которую я просто не раскрыл в ходе реалити. Я полностью прожил этот проект”, - рассказал Андрей Шатырко.