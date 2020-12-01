Холостячка: экс-участник шоу выпустил клип "Плачь"
“Влюбился, вложил душу и потерял себя”, - так описывает Андрей Шатырко своё состояние после того, как он покинул нашумевший проект “Холостячка”.
Ксения Мишина, спасибо тебе за все. Ты навсегда изменила мою жизнь”, - отметил Андрей на своей странице в Instagram.
Клип за первые 2 дня набрал более 1 миллиона просмотров на YouTube, как и видео-пост на странице Шатырко.
Клип для трека сняли Дарина и Татьяна Ходыревы. Клип - это возвращение домой после сложного выхода из проекта, где показывается состояние Андрея - злость, гнев и переживания.
Андрей бросает ноутбук на пол, разбрасывает фото, разбивает свою гитару, а к концу клипа в кадре появляется девушка, которая очень напоминает Ксению Мишину.
Клип снят в лучших традициях Андрея - наполненный кадр, атмосфера, гитара в руках и исполнение песни.
“Если бы я знал, что я вдребезги с тобой, в осколки,
Если бы я знал, то твоя любовь - это так больно,
Если бы я знал, не пошёл бы слепо за тобой я,
Если бы я знал”, - в цитате из трека Андрей полностью объясняет свои чувства.
“Я душу вложил в проект Холостячка, поэтому душу мою не трогайте. Я открылся Ксении со своей стороны искреннего романтика. В этом есть я. Но стоит не забывает также о моей мужской, сильной и крепкой стороне, которую я просто не раскрыл в ходе реалити. Я полностью прожил этот проект”, - рассказал Андрей Шатырко.