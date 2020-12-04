Евгений Литвинкович презентовал новую песню – Теплая Новогодняя

4 декабря 2020 14:37 Юлия Крутиева
Евгений Литвинкович презентовал новую песню – Теплая Новогодняя
Певец Евгений Литвинкович
пресс-служба

В преддверии главного семейного праздника Нового Года певец Евгений Литвинкович презентовал песню о простых человеческих ценностях «Теплая Новогодняя».

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Ни одно праздничное застолье не обходится без песни. Суперфиналист шоу «Х-фактор» и «Україна має талант» Евгений Литвинкович предлагает сменить «старые песни о главном» на свой праздничный хит «Теплая Новогодняя».

Это песня о семейном тепле и самых близких и любимых людях в родном доме, ярко описывающая все праздничные ритуалы и атрибуты, – начиная от холодца и «Наполеона» на балконе и заканчивая новогодним поздравлением президента и созвону с дальними родственниками по скайпу. Сюжет сингла трогает своей правдоподобностью и душевностью – эта история происходит в обычной квартире 31 декабря в канун Нового года. Когда за традиционным столом с Оливье и бутербродами с икрой и шпротами собираются нарядные близкие люди, за окном – метель, а в квартире – уютно и весело, «елочка горит, музыка звучит».

«Этот 2020 – ну его в баню!» –  поет Литвинкович в треке и тут сложно не согласиться.

Новый год – это символ объединения всех самых важных и любимых людей. Я год не был дома, и пропустил все семейные торжества. Моя истосковавшаяся по домашнему очагу душа выдала как на духу эту «Теплую Новогоднюю» песню. Когда мои родные включат ее перед празднованием – они ощутят меня рядом! – рассказывает Евгений о своей песне.

Певец поздравляет с Новым Годом песней и желает всем:

Оглянуться, задуматься и поспешить творить добрые дела! А для исполнения этого я желаю огромного вдохновения!

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