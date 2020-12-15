LAUTA презентовала яркий хит от Jerry Heil - видео

LAUTA выпустила гимн всех беременных девушек – "Беременяшка".

Совсем недавно певица LAUTA оригинально сообщила о своей третьей беременности, представ в клипе на песню «МАМ» с округлившимся животиком. Артистка продолжает делиться своими ощущениями в положении и презентует новый сингл – «БЕРЕМЕНЯШКА».

Юлия Лаута, находясь на 9 месяце, решила сделать из своего положения музыкальную фишку и ей это удалось!

«БЕРЕМЕНЯШКА» – легкий танцевальный трек о важном для каждой девушки периоде – беременности, в котором певица нетривиально рассуждает о неудобствах всех «беременяшек», с присущей ей легкой долей самоиронии и юмора.

«Мне захотелось отобразить свое состояние в песне и передать весь спектр эмоций беременной девушки», – говорит артистка.

«Бери-бери-меня-ня-ня-ня-шика–шика» – запоминающийся хук, цепкость мелодии и строки, которые быстро въедаются в голову. Эмоциональный окрас и хитовость песне придала автор слов и музыки – Jerry Heil, а легкий танцевальный флер и аналоговые синты 00-х отобразил в аранжировке саунд-продюсер Роман Черенов (Morphom).

«Я обратилась к Яне с идеей сделать легкую, ироничную песню о беременности, чтобы раскрыть это состояние по-новому и побудить женщин кайфовать от него. Мы с ней созвонились, я рассказала ей идею трека – она тут же загорелась этой самобытной концепцией. В тексте четко передан разброс чувств испытываемых «беременяшкой» – от слез и раздражения до смеха и безмятежности. К сожалению, с данным гормональным фоном ничего поделать нельзя: можно только включить мой новый трек, посмеяться над собой и танцуя покайфовать от своего состояния», – делится певица тонкостями сотрудничества с Jerry Heil.

Слушайте новый яркий трек LAUTA – «БЕРЕМЕНЯШКА» на всех цифровых платформах.