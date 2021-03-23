NEKA отметила годовщину новым треком

Певица NEKA выпустила песню с названием “Ти мій”. Этот трек — адаптация трека “Он мой”, котрый в свое время ей подарил певец и сонграйтер, а также близкий друг артистки Влад Дарвин.

Суть проекта NEKA — песни для сильных и амбициозных женщин, которые не боятся конкуренции. Песня “Ти мій” именно такая.

Я всегда в жизни совершала очень смелые поступки, делала первый шаг сама в сближении с человеком или в расставании, не боясь последствий и никогда потом об этом не жалела, — комментирует сама Оля.

Ольга Нека признается, что ей часто пытались подарить песни, но далеко не всегда она принимала эти подарки.

Я отказывалась, если чувствовала, что песня никак не резонирует с моим внутренним “Я”. С Владом Дарвиным мы знакомы четыре года, я — его педагог по вокалу. Мы чувствуем друг друга и ловим одну волну.

Сам Влад надеется, что именно этот трек поможет Оле выйти на новый уровень в шоу-бизнесе.

Я уважаю тех музыкантов и исполнителей, которые, несмотря на сильнейшие личные творческие амбиции, могут качественно посвящать время другим артистам — заниматься их творческим становлением и воспитывать их, — рассказывает Влад. — Таких людей я называю играющими тренерами. Оля именно такая! “Ти мій” (в оригинале она называлась “Он мой”) — о женской конкуренции. Мы живем в мире, где правят желания и амбиции, где важно уметь конкурировать, отстаивать свои интересы. Поэтому даже за любовь нужно бороться. Я очень хочу, чтоб эта песня помогла Оле отвоевать своё место под солнцем в украинской музыке!

NEKA — творческий проект Ольги Неки. Ранее Ольга работала с KAZKA, НЕАНГЕЛАМИ, Веркой Сердючкой в качестве бэк-вокалистки, а также являлась голосом ТВ-проектов "Танцы со звездами", "Голос" и других. Выступала на “Евровидении” и снималась в голливудском блокбастере “Шпионка” вместе с Мелиссой МакКартни и Джейсоном Стэтемом. В марте проекту выполнился год.