Официально! Украина определилась с представителем на конкурсе Евровидение-2022

22 февраля 2022 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Официально! Украина определилась с представителем на конкурсе Евровидение-2022
Украина определилась с представителем на конкурсе Евровидение-2022 / Суспільне

Украина примет участие в конкурсе Евровидение-2022 в Турине, несмотря на скандалы, имевшие место на Национальном отборе.

На конкурсе Евровидение 2022 Украину представит группа KALUSH Orchestra.

Коллектив занял на Национальном отборе второе место, а победительница Алина Паш сама отказалась ехать в Турин. 

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О подписании контракта с вещателем и утверждение кандидата на Евровидение стало известно сегодня, во вторник, после совещания Оргкомитета Нацотбора на Евровидение. 

Алина Паш отказалась ехать на конкурс после скандала. Украинцы заподозрили Алину в подделке документа, который подтверждал, что она посещала оккупированный Крым через границу Украины. 

Позже в Государственной пограничной службе заявили, что справку звезде не предоставляли.

Алина уволила члена своей команды, которые предоставил вещателю поддельный документ. 

Напомним,

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Евровидение Украина Нацотбор на Евровидение-2022

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