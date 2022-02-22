Официально! Украина определилась с представителем на конкурсе Евровидение-2022
Украина примет участие в конкурсе Евровидение-2022 в Турине, несмотря на скандалы, имевшие место на Национальном отборе.
На конкурсе Евровидение 2022 Украину представит группа KALUSH Orchestra.
Коллектив занял на Национальном отборе второе место, а победительница Алина Паш сама отказалась ехать в Турин.
Алина Паш отказалась ехать на конкурс после скандала. Украинцы заподозрили Алину в подделке документа, который подтверждал, что она посещала оккупированный Крым через границу Украины.
Позже в Государственной пограничной службе заявили, что справку звезде не предоставляли.
Алина уволила члена своей команды, которые предоставил вещателю поддельный документ.
Напомним,