27 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
27 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
27 апреля является 118 днем года, до конца года осталось 248 дней
Какой праздник 27 апреля 2020?
- День короля (Нидерланды),
- День народного сопротивления оккупации (Словения).
Памятные даты 27 апреля, годовщины и события
В 1644 году в Канаде впервые посадили пшеницу.
В 1908 году фигурное катание включили в программу Олимпийских игр.
В 1965 году в Соединенных Штатах запатентовали подгузники.
В 1975 году в гонке Формулы-1 в первый и последний раз в истории зачётные очки набрала женщина.
Знаменитости, родившиеся 27 апреля
27 апреля родились Патрик Мартин Стамп, американский музыкант, фронтмен поп-рок группы «Fall Out Boy», Салли Хокинс, британская актриса, лауреат «Золотого глобуса» и «Серебряного медведя», Динара Сафина, российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, которая уже закончила свою спортивную карьеру.
Какой сегодня церковный праздник
- Святого Мартина первого.
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 27 апреля
- Грязно и мокро — хорошая пашня.
- На Мартына принято было работать от зари до зари, чтобы подготовить под посев как можно большую площадь.
- Вороны переселяются в новые гнезда.
В этот день принято привечать ворон: их подкармливают.
Именинники: Иван, Валентин, Антон и Мартин.
Напомним,