27 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

27 апреля 2020 00:30 Алла Лысак
27 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
27 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

27 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

27 апреля является 118 днем года, до конца года осталось 248 дней

Какой праздник 27 апреля 2020?      

Памятные даты 27 апреля, годовщины и события

В 1644 году в Канаде впервые посадили пшеницу. 

В 1908 году фигурное катание включили в программу Олимпийских игр. 

В 1965 году в Соединенных Штатах запатентовали подгузники.

В 1975 году в гонке Формулы-1 в первый и последний раз в истории зачётные очки набрала женщина.

Знаменитости, родившиеся 27 апреля 

27 апреля родились Патрик Мартин Стамп, американский музыкант, фронтмен поп-рок группы «Fall Out Boy», Салли Хокинс, британская актриса, лауреат «Золотого глобуса» и «Серебряного медведя», Динара Сафина, российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, которая уже закончила свою спортивную карьеру. 

Какой сегодня церковный праздник

  • Святого Мартина первого. 

Что сегодня нельзя делать

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Нельзя сквернословить, обращаться с людьми плохо, одалживать деньги. 

Приметы на 27 апреля 

  • Грязно и мокро — хорошая пашня.
  • На Мартына принято было работать от зари до зари, чтобы подготовить под посев как можно большую площадь.
  • Вороны переселяются в новые гнезда.

В этот день принято привечать ворон: их подкармливают.

Именинники: Иван, Валентин, Антон и Мартин. 

Напомним,

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