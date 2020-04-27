27 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

27 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

27 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

27 апреля является 118 днем года, до конца года осталось 248 дней

Какой праздник 27 апреля 2020?

День короля (Нидерланды),

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День народного сопротивления оккупации (Словения).

Памятные даты 27 апреля, годовщины и события

В 1644 году в Канаде впервые посадили пшеницу.

В 1908 году фигурное катание включили в программу Олимпийских игр.

В 1965 году в Соединенных Штатах запатентовали подгузники.

В 1975 году в гонке Формулы-1 в первый и последний раз в истории зачётные очки набрала женщина.

Знаменитости, родившиеся 27 апреля

27 апреля родились Патрик Мартин Стамп, американский музыкант, фронтмен поп-рок группы «Fall Out Boy», Салли Хокинс, британская актриса, лауреат «Золотого глобуса» и «Серебряного медведя», Динара Сафина, российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, которая уже закончила свою спортивную карьеру.

Какой сегодня церковный праздник

Святого Мартина первого.

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 27 апреля

Грязно и мокро — хорошая пашня.

На Мартына принято было работать от зари до зари, чтобы подготовить под посев как можно большую площадь.

Вороны переселяются в новые гнезда.

Нельзя сквернословить, обращаться с людьми плохо, одалживать деньги.

В этот день принято привечать ворон: их подкармливают.

Именинники: Иван, Валентин, Антон и Мартин.

Напомним,