Магнитные бури 12 мая 2020: чего ожидать украинцам

12 мая 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 12 мая 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 12 мая?

Космическая погода не станет источником неприятностей во вторник, 12 мая, по информации синоптиков Центра исследований солнечной активности. 

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Магнитные возмущения сошли на нет и не прогнозируются в ближайшее время. Зависимые от метеорологических условий люди могут выдохнуть с облегчением, 

Солнечная погода 12 мая:                              

  • Вероятность магнитных бурь – 2%;         
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Профилактикой дискомфорта во время магнитных бурь врачи называют ведение здорового образа жизни со спортом и прогулками на свежем воздухе. 

Напомним,

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