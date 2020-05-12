Магнитные бури 12 мая 2020: чего ожидать украинцам
12 мая 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 12 мая?
Космическая погода не станет источником неприятностей во вторник, 12 мая, по информации синоптиков Центра исследований солнечной активности.возмущения сошли на нет и не прогнозируются в ближайшее время. Зависимые от метеорологических условий люди могут выдохнуть с облегчением,
Солнечная погода 12 мая:
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,