Магнитные бури 18 мая 2020: чего ожидать украинцам
Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 18 мая?
Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сообщают, что 18 мая ожидаются лишь слабые вспышки, которые не спровоцируют бури.возмущения окажутся минимальными, они не смогут повлиять на наше самочувствие или, например, настроение, прогноз благоприятный.
Солнечная погода 18 мая:
- Вероятность магнитных бурь – 3%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Снизить негативное влияние солнечных бурь помогут здоровый сон, правильный питьевой режим и спорт.
Напомним,