Магнитные бури 18 мая 2020: чего ожидать украинцам

18 мая 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 18 мая 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине: названа дата мощного всплеска
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 18 мая?

Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сообщают, что 18 мая ожидаются лишь слабые вспышки, которые не спровоцируют бури.

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На протяжении всего дня магнитные возмущения окажутся минимальными, они не смогут повлиять на наше самочувствие или, например, настроение, прогноз благоприятный. 

Солнечная погода 18 мая:                                 

  • Вероятность магнитных бурь – 3%;         
  • Солнечные пятна отсутствуют. 

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Однако расслабляться нам не приходится, уже 23 мая ожидаются магнитные возмущения, к которым желательно подготовиться зависимым от метеорологических условий людям. 

Снизить негативное влияние солнечных бурь помогут здоровый сон, правильный питьевой режим и спорт. 

Напомним,

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