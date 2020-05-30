Лунный календарь: гороскоп на 30 мая 2020 для каждого знака Зодиака

Лунный гороскоп на 30 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли перейдет в созвездие Девы.

Лунная Дева благоволит кропотливой и ответственной работе, помогает сделать первый шаг в масштабном проекте. Залогом успеха станут вера в себя и упрямство, когда дело доходит до отстаивания своих интересов.

Банковские операции и операции с недвижимостью будут успешными.

Девятый лунный день астрологи называют опасным. Многие столкнутся с личными искушениями, кому-то придется преодолевать страх. Эмоции сегодня будут лишними и приведут к ошибочному решению.

Держите себя в руках и гранях общепризнанной морали.