Лунный календарь: гороскоп на 30 мая 2020 для каждого знака Зодиака
30 мая 2020 00:10
Лунный гороскоп на 30 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Спутник Земли перейдет в созвездие Девы.
Лунная Дева благоволит кропотливой и ответственной работе, помогает сделать первый шаг в масштабном проекте. Залогом успеха станут вера в себя и упрямство, когда дело доходит до отстаивания своих интересов.
Банковские операции и операции с недвижимостью будут успешными.
Держите себя в руках и гранях общепризнанной морали.