Лунный календарь: гороскоп на 30 мая 2020 для каждого знака Зодиака

30 мая 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 30 мая 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 30 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли перейдет в созвездие Девы.

Читайте такжеГороскоп на апрель 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунная Дева благоволит кропотливой и ответственной работе, помогает сделать первый шаг в масштабном проекте. Залогом успеха станут вера в себя и упрямство, когда дело доходит до отстаивания своих интересов.

Банковские операции и операции с недвижимостью будут успешными.  

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, способные спасти мир
Девятый лунный день астрологи называют опасным. Многие столкнутся с личными искушениями, кому-то придется преодолевать страх. Эмоции сегодня будут лишними и приведут к ошибочному решению.

Держите себя в руках и гранях общепризнанной морали. 

Облако тегов

астрология Знаки Зодиака лунный гороскоп лунный гороскоп на день

Материалы по теме

Гороскоп на 30 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 30 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 29 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 29 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Холостяк-10: Кристина призналась, что сделала пластику после проекта
Новости

Холостяк-10: Кристина призналась, что сделала пластику после проекта

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
Как я сразу не приметил ее?: Владимир Остапчук впервые представил публике свою новую возлюбленную

Как я сразу не приметил ее?: Владимир Остапчук впервые представил публике свою новую возлюбленную
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK