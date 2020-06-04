Любовный гороскоп: ваша худшая пара по знаку Зодиака

Любовный гороскоп: ваша худшая пара по знаку Зодиака

Рассказываем о знаках Зодиака, с которыми вам не удастся создать прочный союз.

Овен

Телец

Водолей однажды достанет вас своими привычками, желанием во всем руководствоваться логикой и духом бунтарства.

Близнецы

Скорпионы ожидают от вас беспрекословной верности, даже если вы еще не пара.

Договориться с ними невозможно, а предательство они не простят никогда.

Рак

Дикий Стрелец может стать вашим худшим кошмаром.

Если вы впустите в свою жизнь торнадо, придется долго привыкать к их спонтанности и непоследовательности.

Лев

Рыбы, конечно, умеют очаровывать, но нет.

Рыбы не просто так убегают в мир иллюзий, по натуре они довольно мрачные пессимисты.

Дева

Определенность, в которой вы нуждаетесь, не по вкусу Весам. Они будут призывать вас жить сегодняшним днем и не строить планы.

Невозможно, правда?

Любовный гороскоп: ваша худшая пара по знаку Зодиака

Весы

Девы будут вмешиваться в вашу жизнь и весьма невозмутимо критиковать.

Скорпион

Близнецы привлекут вас своими амбициями и нежеланием следовать правилам. Но вскоре вы поймете, что они не будут следовать и вашим правилам.

Стрелец

Сентиментальность Рака и его сладкие речи о любви вскоре вынудят вас занести номер в черный список.

Козерог

Овен лишь первое время будет казаться вам сильным духом победителем. При близком общении станет ясно, что вы столкнулись с капризным младенцем.

Водолей

Рыбы

Телец любит роскошь, а вы стремитесь помогать людям. Скорее всего, вы будете постоянно ссориться из-за столкновения глобальных ценностей и жизненных установок.

Вам нужно время, чтобы побыть наедине, а Львы не выносят игнора.

Любовный гороскоп: ваша худшая пара по знаку Зодиака

Напомним,