Любовный гороскоп: ваша худшая пара по знаку Зодиака
Рассказываем о знаках Зодиака, с которыми вам не удастся создать прочный союз.
Овен
Телец
Близнецы
Скорпионы ожидают от вас беспрекословной верности, даже если вы еще не пара.
Договориться с ними невозможно, а предательство они не простят никогда.
Рак
Дикий Стрелец может стать вашим худшим кошмаром.
Если вы впустите в свою жизнь торнадо, придется долго привыкать к их спонтанности и непоследовательности.
Лев
Рыбы, конечно, умеют очаровывать, но нет.
Рыбы не просто так убегают в мир иллюзий, по натуре они довольно мрачные пессимисты.
Дева
Невозможно, правда?
Весы
Девы будут вмешиваться в вашу жизнь и весьма невозмутимо критиковать.
Скорпион
Близнецы привлекут вас своими амбициями и нежеланием следовать правилам. Но вскоре вы поймете, что они не будут следовать и вашим правилам.
Стрелец
Сентиментальность Рака и его сладкие речи о любви вскоре вынудят вас занести номер в черный список.
Козерог
Овен лишь первое время будет казаться вам сильным духом победителем. При близком общении станет ясно, что вы столкнулись с капризным младенцем.
Водолей
Рыбы
Вам нужно время, чтобы побыть наедине, а Львы не выносят игнора.
Напомним,