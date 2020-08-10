Лунный календарь: гороскоп на 10 августа 2020 для каждого знака Зодиака
10 августа 2020 00:20
Лунный гороскоп на 10 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Луна переходит в созвездие знака Зодиака Телец.
лунного Тельца считается оптимальным для финансовых дел, вы можете планировать бюджет и просчитывать прибыль. Кроме того, важно в понедельник заняться укреплением своего социального и материального положения.
Астрологи советуют уделить время покупке красивых и прочных вещей.
Сократите общение с близкими к минимуму.