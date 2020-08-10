Лунный календарь: гороскоп на 10 августа 2020 для каждого знака Зодиака

10 августа 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 10 августа 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 10 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Луна переходит в созвездие знака Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца считается оптимальным для финансовых дел, вы можете планировать бюджет и просчитывать прибыль. Кроме того, важно в понедельник заняться укреплением своего социального и материального положения. 

Астрологи советуют уделить время покупке красивых и прочных вещей.  

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Двадцать первый лунный день может создать проблемы из-за эмоциональной отстраненности. Но именно так, не включаясь в ситуации, оставаясь в стороне, вы можете избежать серьезных эмоциональных потрясений.

Сократите общение с близкими к минимуму. 

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