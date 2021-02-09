Как привлечь любовь в День святого Валентина: ТОП-3 ритуала от астролога

9 февраля 2021 09:50 Алла Лысак
Как привлечь любовь в День святого Валентина: ТОП-3 ритуала от астролога
Как привлечь любовь в День святого Валентина: ТОП-3 ритуала от астролога
pixabay.com

На День Валентина можно провести ритуалы, которые помогут найти любовь или сохранить уже существующие отношения.

По словам Эфы Фориной, речь идет не о приворотах или заговорах.

В выбранных ритуалах используется лишь позитивная энергия, способная привлечь в жизнь человека возлюбленного.

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Астролог предложила три ритуала. 

Если девушка не замужем и не может найти единственного, то пусть возьмет две ленты, красную и синюю, длиной по 2 метра, и сплетет их косичкой, а внизу завяжет на узелок. Далее необходимо пойти к дереву, к мужскому, выбрать здоровую ветку и завязать на ней этой лентой два узла.

Второй ритуал еще проще, потребуется лавровый лист.

Астролог предлагает взять два хороших лавровых листа, на одном написать свое имя, а на другом нарисовать два колечка.

Складываем листочки нарисованным вовнутрь и перематываем уже известными нам красными и синими ленточками. Делаем 8 витков, завязываем, и носим с собой до 28 февраля в кармане.

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Затем лавровые листочки необходимо сжечь, а пепел развеять.

Третий ритуал больше всего подходит для гармонизации отношений между партнерами.

Понадобится фломастер, на левом запястье напишите красным фломастером имя любимого человека, на втором – нарисуйте знак бесконечности.

Напомним,

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