Как привлечь любовь в День святого Валентина: ТОП-3 ритуала от астролога
На День Валентина можно провести ритуалы, которые помогут найти любовь или сохранить уже существующие отношения.
По словам Эфы Фориной, речь идет не о приворотах или заговорах.
В выбранных ритуалах используется лишь позитивная энергия, способная привлечь в жизнь человека возлюбленного.
Если девушка не замужем и не может найти единственного, то пусть возьмет две ленты, красную и синюю, длиной по 2 метра, и сплетет их косичкой, а внизу завяжет на узелок. Далее необходимо пойти к дереву, к мужскому, выбрать здоровую ветку и завязать на ней этой лентой два узла.
Второй ритуал еще проще, потребуется лавровый лист.
Астролог предлагает взять два хороших лавровых листа, на одном написать свое имя, а на другом нарисовать два колечка.
Складываем листочки нарисованным вовнутрь и перематываем уже известными нам красными и синими ленточками. Делаем 8 витков, завязываем, и носим с собой до 28 февраля в кармане.
Третий ритуал больше всего подходит для гармонизации отношений между партнерами.
Понадобится фломастер, на левом запястье напишите красным фломастером имя любимого человека, на втором – нарисуйте знак бесконечности.
Напомним,