ТОП-3 знака Зодиака, которые изменяют своим половинкам чаще всего

23 февраля 2021 15:09 Алла Лысак
ТОП-3 знака Зодиака, которые изменяют своим половинкам чаще всего
ТОП-3 знака Зодиака, которые изменяют чаще всего
pixabay.com

Повод найдется всегда!

Водолей 

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Второй половинке сложно удовлетворять желания Водолея, поскольку они меняются почти каждый день и со скоростью света.

Водолей в итоге думает, что всем будет лучше, если разные желания он будет реализовывать с разными людьми. Супер стратегия, однако ни одна семья после ее применения не выживает.

Скорпион

Скорпиона называют самым горячим любовником Зодиака, но его нельзя назвать надежным. Из-за неугомонного либидо представитель этого знака не всегда может остановить себя. Постоянному партнеру придется постараться.

Не только часто проводить время в постели, но и найти изюминку для своего любовника.

Стрелец

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Рано или поздно партнер надоедает Стрельцу, и повезет, если он сначала завершит одни отношения, а потом начнет другие. Но бывает и по-другому, минутная слабость, порыв, буря страсти – все эти оправдательные клише являются тем, чем живет Стрелец.

Напомним,

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