ТОП-3 знака Зодиака, которые изменяют своим половинкам чаще всего
Повод найдется всегда!
Водолей
Водолей в итоге думает, что всем будет лучше, если разные желания он будет реализовывать с разными людьми. Супер стратегия, однако ни одна семья после ее применения не выживает.
Скорпион
Скорпиона называют самым горячим любовником Зодиака, но его нельзя назвать надежным. Из-за неугомонного либидо представитель этого знака не всегда может остановить себя. Постоянному партнеру придется постараться.
Не только часто проводить время в постели, но и найти изюминку для своего любовника.
Стрелец
Напомним,