Глоба назвал знаки Зодиака, у которых все может пойти под откос с 6 по 11 апреля

Глоба назвал знаки Зодиака, у которых все может пойти под откос с 6 по 11 апреля

Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые следует опасаться внезапных неприятностей.

Павел Глоба сделал прогноз на период с 6 по 11 апреля, он выделил три представителя зодиакального круга, которым будет сложно избежать проблем.

Дева

Весы

Начало недели может принести конфликты с близкими людьми и возлюбленным. Даже незначительная, на первый взгляд, ссора принесет немало негативных моментов. Следите за своим эмоциональным фоном, противопоказаны необдуманные решения, они способны привести к катастрофическим последствиям.

Вам Глоба советует быть осторожными с окружающими людьми.

Как правило, вы своевременно распознаете нехороших персон, на этой неделе это умение вам точно понадобится!

Самым сложным днем может стать 11 апреля. Сосредоточьтесь на бытовых делах, помогите близким, выполните обязанности, которые забросили.

Рутина быстрее всего уничтожит вашу подавленность.

Рыбы

У вас могут возникнуть проблемы в делах любовных. Как избежать этого? Глоба рекомендует изначально поставить возлюбленного на первое место, прислушиваться к потребностям близкого человека, не спорить с ним по пустякам.

На работе важно не ввязываться в конфликты, которые вас даже не касаются. Несдержанность обернется финансовыми потерями.

Напомним,