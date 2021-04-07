Глоба назвал знаки Зодиака, у которых все может пойти под откос с 6 по 11 апреля
Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые следует опасаться внезапных неприятностей.
Павел Глоба сделал прогноз на период с 6 по 11 апреля, он выделил три представителя зодиакального круга, которым будет сложно избежать проблем.
Дева
Весы
Вам Глоба советует быть осторожными с окружающими людьми.
Как правило, вы своевременно распознаете нехороших персон, на этой неделе это умение вам точно понадобится!
Самым сложным днем может стать 11 апреля. Сосредоточьтесь на бытовых делах, помогите близким, выполните обязанности, которые забросили.
Рутина быстрее всего уничтожит вашу подавленность.
Рыбы
На работе важно не ввязываться в конфликты, которые вас даже не касаются. Несдержанность обернется финансовыми потерями.
Напомним,