Лунный календарь: гороскоп на 25 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

25 апреля 2021 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 25 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 25 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

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Период лунных Весов считается подходящим для восстановления сил после активной работы. Астрологи рекомендуют  отложить глобальные планы на несколько дней, отдохнуть и спланировать будущее максимально четко.

В деловом сотрудничестве вам удастся с легкостью избежать разногласий.  

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Наступил четырнадцатый лунный день, его принято считать благоприятным как для работы, так и общения с близкими. Не бойтесь озвучивать вслух идеи, которые кажутся вам достойными. День хорош дл укрепления родственных связей.

Проведите вечер в кругу семьи. 

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