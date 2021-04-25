Лунный календарь: гороскоп на 25 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
25 апреля 2021 00:10
Лунный гороскоп на 25 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.
лунных Весов считается подходящим для восстановления сил после активной работы. Астрологи рекомендуют отложить глобальные планы на несколько дней, отдохнуть и спланировать будущее максимально четко.
В деловом сотрудничестве вам удастся с легкостью избежать разногласий.
Проведите вечер в кругу семьи.