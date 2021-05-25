Названы самые двуличные знаки Зодиака
С какими знаками Зодиака следует быть осторожным в общении?
Водолей
Водолеи не любят ложь, хотя и умеют обманывать. Чаще всего их неприятное поведение вызвано лишь тем, что им хочется с каждым человеком сохранить хорошие отношения.
Всем быть удобным и ни с кем не ссориться.
Стрелец
Стрельцы, как правило, невероятно расчетливы, умеют выходить сухим из самой мокрой ситуации. Астрологи полагают, что Стрельцы могут быть двуличными вполне осознанно, если перед ними стоит определенная задача или цель.
Мало кто знает, но Стрельцы умеют пользоваться своей привлекательностью не хуже, чем Скорпионы-соблазнители.
Близнецы
Их убеждения динамичны и друзьям Близнецов просто нужно к этому привыкнуть.
Напомним,