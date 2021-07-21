Короли мести: знаки Зодиака, которые не прощают обиды

21 июля 2021 12:05 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Короли мести: знаки Зодиака, которые не прощают обиды
Короли мести: знаки Зодиака, которые не прощают обиды
pixabay.com

Рассказываем о знаках Зодиака, которые считаются профессионалами в деле мести.

На первом месте, конечно, Скорпионы, которые известны своей свирепостью, упрямством и непримиримостью. Если им причинить боль, то надеяться на прощение не стоит. Даже если кажется, что Скорпион уже позабыл о случившемся, то обольщаться не стоит – он всего лишь взращивает месть.

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Рыбы заняли второе место, как это ни парадоксально. Они считаются тихонями и не очень эмоциональными людьми. На самом деле они способны надолго затаить в себе обиду, но никак не выставляют это напоказ. 

Тельцы тоже успешно копят обиды, чтобы затем отомстить. Они не будут атаковать, как Скорпионы, или нападать исподтишка, как Рыбы. Они просто осуществляют свою месть ежедневно, превращая жизнь оппонента в ад.

Девы попали в топ-4 самых мстительных знаков зодиака. Они всегда припасают с собой обидные шутки, чтобы отомстить за, казалось бы, совершенно незначительные и безобидные действия знакомых. Месть Дев проявляется в пассивно-агрессивных комментариях, которые воздействуют на настроение. 

Напомним,

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