Лунный календарь стрижек на август 2021: позитивные и негативные дни
26 июля 2021 11:05
Лунный календарь стрижек на август 2021: позитивные и негативные дни
pixabay.com
Когда стричься в августе 2021 года, согласно лунному календарю?
Волосы будут здоровыми и красивыми, а стрижка принесет вам исключительно позитивные эмоции, если воспользуетесь подсказками астрологов для выбора дня, когда вы пойдете в салон красоты.
Благоприятные дни для стрижки и покраски в августе
- 9, 10, 11, 12, 18, 19, 21 и 28 число.
Лучше избегать посещения салона красоты в такие дни
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 и 31 августа.
Если же Луна убывает, то стрижка может привнести в вашу жизнь негативные тенденции, астрологи советуют избегать уходовых процедур в эти дни.
Напомним,