Лунный календарь стрижек на август 2021: позитивные и негативные дни

26 июля 2021 11:05 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Лунный календарь стрижек на август 2021: позитивные и негативные дни
Лунный календарь стрижек на август 2021: позитивные и негативные дни
pixabay.com

Когда стричься в августе 2021 года, согласно лунному календарю?

Читайте такжеЛак для волос: ТОП-4 альтернативных способа его применения
Волосы будут здоровыми и красивыми, а стрижка принесет вам исключительно позитивные эмоции, если воспользуетесь подсказками астрологов для выбора дня, когда вы пойдете в салон красоты. 

Благоприятные дни для стрижки и покраски в августе

  • 9, 10, 11, 12, 18, 19, 21 и 28 число.

Лучше избегать посещения салона красоты в такие дни 

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 и 31 августа. 

Читайте такжеСамые трендовые цвета волос осени 2020: пора преобразиться
Если у вас под рукой нет календаря, то можете ориентироваться по фазам Луны. Например, когда на спутник Земли на небосклоне с каждым днем увеличивается (растущая Луна), то стрижка подарит вашим волосам здоровье и красоту, но отрастут они до прежней длины довольно быстро.

Если же Луна убывает, то стрижка может привнести в вашу жизнь негативные тенденции, астрологи советуют избегать уходовых процедур в эти дни. 

Напомним,

Облако тегов

лунный календарь гороскоп Лунный календарь стрижек Знаки Зодиака гороскоп 2021

Материалы по теме

Лунный гороскоп на 26 июля 2021 года для знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 26 июля 2021 года для знаков Зодиака
Гороскоп на 26 июля 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 26 июля 2021 для всех знаков Зодиака
Елена Кравец уже в третий раз могла не попасть на съемки Вечернего Квартала: Мне сделали операцию
Новости

Елена Кравец уже в третий раз могла не попасть на съемки Вечернего Квартала: Мне сделали операцию
Куда в Украине поехать этим летом: украинские Альпы, поражающие своей красотой
Путешествия

Куда в Украине поехать этим летом: украинские Альпы, поражающие своей красотойЭксклюзив

Популярное на сайте

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн
Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)
Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)

Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)

Популярное видео

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн
Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.07.2021)
Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)

Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK