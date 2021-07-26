Лунный календарь стрижек на август 2021: позитивные и негативные дни

Когда стричься в августе 2021 года, согласно лунному календарю?

Благоприятные дни для стрижки и покраски в августе

9, 10, 11, 12, 18, 19, 21 и 28 число.

Лучше избегать посещения салона красоты в такие дни

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 и 31 августа.

Волосы будут здоровыми и красивыми, а стрижка принесет вам исключительно позитивные эмоции, если воспользуетесь подсказками астрологов для выбора дня, когда вы пойдете в салон красоты.

Если у вас под рукой нет календаря, то можете ориентироваться по фазам Луны. Например, когда на спутник Земли на небосклоне с каждым днем увеличивается (растущая Луна), то стрижка подарит вашим волосам здоровье и красоту, но отрастут они до прежней длины довольно быстро.

Если же Луна убывает, то стрижка может привнести в вашу жизнь негативные тенденции, астрологи советуют избегать уходовых процедур в эти дни.

Напомним,