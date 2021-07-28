Лунный гороскоп на 28 июля 2021 года для знаков Зодиака

28 июля 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 28 июля 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 28 июля 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.

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Период лунных Рыб подойдет для людей искусства и творческих профессий. Если вы поэт, музыкант или художник, то именно сегодня сможете создать что-то особенное. Хватит и концентрации, и вдохновения. 

Астрологи советуют также попробовать наладить отношения с близкими. 

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Наступил восемнадцатый лунный день, он покажет, насколько введенные вами новшества и начинания оказывают гармоничное влияние на вашу жизнь. Другими словами, в правильном ли направлении вы двигаетесь. Родственники нуждаются в поддержке и понимании.

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