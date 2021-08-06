Гороскоп на 7 августа 2021 для всех знаков Зодиака

6 августа 2021 15:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 7 августа 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 7 августа 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 07.08.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 7 августа 2021 года, субботу.

Знак месяца — Лев.                      

Гороскоп Овен.  Ваше плохое настроение испарится, если займетесь физическим трудом. 

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Гороскоп Телец. Общение в этот день принесет вам только усталость, от мессенджеров тоже нужно отдыхать!

Гороскоп Близнецы. Не стоит терпеть агрессию в отношениях с друзьями или знакомыми, дайте им отпор.

Гороскоп Рак. Суббота предназначена для отдыха и восстановления сил, в вашем случае подойдет просмотр сериалов. 

Гороскоп Лев. Астрологи не советуют вам сегодня заниматься оплатой счетов, какими-то финансовыми операциями, даже в своем телефоне.

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Гороскоп Дева. Внезапный приступ неуверенности в своих силах может дорого вам обойтись, держите себя в руках. 

Гороскоп Весы. Погрузитесь с головой в работу, если хотите достичь высот в профессии. 

Гороскоп Скорпион. В этот день вас могут окружать крайне неприятные личности и даже энергетические вампиры.

Гороскоп Стрелец. Только смелость принесет вам желаемый результат, не время скромничать и оставаться в тени. 

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Гороскоп Козерог. День хорош для общения на всех уровнях, за исключением романтических свиданий с любимым человеком.

Гороскоп Водолей. Рекомендуется отказаться от общения с людьми из прошлого – кроме негатива.

Гороскоп Рыбы. Не делитесь своими тайнами со случайными людьми, они не умеют держать язык за зубами. 

Напомним,

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