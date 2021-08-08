Гороскоп на 9 августа 2021 для всех знаков Зодиака

8 августа 2021 15:00 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 9 августа 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 9 августа 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 09.08.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 9 августа 2021 года, понедельник.

Знак месяца — Лев.                     

Гороскоп Овен. В деловых контактах возможно возникновение преград, которые помешают заключению сделки. 

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Гороскоп Телец. Астрологи подчеркивают, что необходимо настроиться на серьезный лад для достижения целей. 

Гороскоп Близнецы. Сегодня вы будете зависимы от внешних обстоятельств, но не беспокойтесь об этом. 

Гороскоп Рак. Ваши замыслы в профессионально сфере окажутся интересными и занимательными для окружающих. 

Гороскоп Лев. Во всем знайте меру, особенно это замечание актуально для личных отношений, если хотите избежать скандала.

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Гороскоп Дева. День будет неоднозначным, однако все проблемы вы успешно преодолеете до наступления вечера. 

Гороскоп Весы. Ожидается интересный день, вы поменяете планы и найдете более интересный вариант времяпровождения.

Гороскоп Скорпион. Вам сейчас сложно сосредоточиться на чем-то одном, из-за этого вы страдаете от рассеянности на работе. 

Гороскоп Стрелец. Астрологи прогнозируют приятные знакомства, которые могут перерасти во что-то большее.

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Гороскоп Козерог. Многое кажется простым и понятным. Но не стоит доверять первому впечатлению.

Гороскоп Водолей. Не все разговоры важны и нужны, за бесконечным общением вы можете потерять свои цели. 

Гороскоп Рыбы. Сегодня нужно постараться избегать конфликтов, вероятные психические перегрузки.

Напомним,

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