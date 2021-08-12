Гороскоп на 13 августа 2021 для всех знаков Зодиака

12 августа 2021 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 13 августа 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 13 августа 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 13.08.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 13 августа 2021 года, пятницу.

Знак месяца — Лев.                      

Гороскоп Овен. Не самый лучший день, вы можете неоднократно сыграть несправедливую роль козла отпущения. 

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Гороскоп Телец. Причину дискомфорта, который вы ощущаете, следует искать в психосоматических реакциях. 

Гороскоп Близнецы. На вашу долю выпадет несколько неприятных, но важных испытаний. 

Гороскоп Рак. Вам необходимо отдохнуть, сделать это лучше у себя дома, предварительно предупредив близких. 

Гороскоп Лев. Вам, наконец, улыбнется удача, вы познакомитесь с человеком, который очень поможет в будущем с работой и деньгами. 

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Гороскоп Дева. Вы сможете преодолеть проблемы, а также поставите рекорды в своей производительности труда, так что дерзайте.

Гороскоп Весы. Не стоит сегодня демонстрировать свои плохие качества, вам их запомнят. 

Гороскоп Скорпион. Пятница 13-е для вас станет удачным днем, не бойтесь начинать новые дела и налаживать свежие контакты. 

Гороскоп Стрелец. У вас много свободной энергии, но направлять ее необходимо на разумные цели. 

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Гороскоп Козерог. День может неоднократно испытывать вас на прочность, подготовьтесь к неожиданным жизненным экзаменам. 

Гороскоп Водолей. С кем бы вы ни общались, не стоит вешать лапшу на уши, потому что неправда вылезет вам боком.

Гороскоп Рыбы. Настроение будет похоже на маятник, вам необходимо справиться со своими проблемами. 

Напомним,

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