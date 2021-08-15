Гороскоп на 16 августа 2021 для всех знаков Зодиака

15 августа 2021 15:00 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 16 августа 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 16 августа 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 16.08.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 16 августа 2021 года, понедельник.

Знак месяца — Лев.                       

Гороскоп Овен. Звезды рекомендуют вам посвятить время активному отдыху с близкими или друзьями. 

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Гороскоп Телец. Если предстоит посещение некого торжества, не откладывайте на потом приобретение подарка. 

Гороскоп Близнецы. Лучше перенести все деловые и финансовые сделки. 

Гороскоп Рак. Желательно в отношениях с окружающими идти на компромиссы как можно чаще. 

Гороскоп Лев. У вас появится возможность проявить свои таланты и заработать похвалу у авторитетных профессионалов. 

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Гороскоп Дева. Благоприятный день, чтобы подумать о смене сферы деятельности или расширения в будущем. 

Гороскоп Весы. Сегодня вы сможете заключить выгодную сделку и без труда договориться с близкими. 

Гороскоп Скорпион. Вы ощутите гармонию, которой длительное время не хватало. 

Гороскоп Стрелец. Хороший день, чтобы купить недвижимое имущество или, например, присмотреть машину.

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Гороскоп Козерог. Астрологи советуют обратить внимание на новые предложения, они будут выгодными и своевременными. 

Гороскоп Водолей. День будет благоприятным для физического труда, начала новых проектов и самоусовершенствования. 

Гороскоп Рыбы. Успех гарантирован, если вы сможете проанализировать ситуацию максимально детально. 

Напомним,

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