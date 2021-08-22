Гороскоп на 23 августа 2021 для всех знаков Зодиака

22 августа 2021 15:00 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 23 августа 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 23 августа 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 23.08.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 23 августа 2021 года, понедельник.

Знак месяца — Лев.                        

Гороскоп Овен. Сегодня вам необходим четкий план, чтобы успеть максимум дел.

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Гороскоп Телец. Сегодня вы можете выиграть в лотерее или получить неожиданный финансовый подарок. 

Гороскоп Близнецы. Если вам захочется провести вечер вне дома, не берите с собой крупную сумму денег.

Гороскоп Рак. Новые люди, с которыми вы познакомитесь, окажут благоприятное влияние на вашу жизнь. 

Гороскоп Лев. Можно и нужно провести время с друзьями, с ними вы сможете забыть о незначительных неудачах понедельника.

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Гороскоп Дева. Сюрприз, который вы надумали преподнести своему любимому человеку, вознесет его от счастья до небес.

Гороскоп Весы. Люди будут тянуться к вам, не отталкивайте их, общайтесь в свое удовольствие. 

Гороскоп Скорпион. Вы сможете отдохнуть и почувствовать себя лучше в толпе или на празднике. 

Гороскоп Стрелец. Сегодня тот день, когда можно рискнуть купить лотерейный билет, можно заняться самоанализом.

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Гороскоп Козерог. Не исключено, что вы узнаете новость, которая круто перевернет вашу жизнь. 

Гороскоп Водолей. Даже обычные вещи могут подарить вам необычные эмоции и впечатления.

Гороскоп Рыбы. Не отказывайте человеку, который обратится за помощью.

Напомним,

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