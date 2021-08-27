Гороскоп на 28 августа 2021 для всех знаков Зодиака

27 августа 2021 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 28 августа 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 28 августа 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 28.08.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 28 августа 2021 года, субботу.

Знак месяца — Дева.                    

Гороскоп Овен. Звезды советуют обратить внимание на здоровье сердечно-сосудистой системы. 

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Гороскоп Телец. Очень важно сегодня хорошо выспаться, поэтому не ложитесь слишком поздно, контролируйте биоритмы. 

Гороскоп Близнецы. Возможны спонтанные проблемы в общении с окружающими. 

Гороскоп Рак. Сегодня интуиция станет вашим главным инструментом достижения успеха, пользуйтесь!

Гороскоп Лев. Ожидаются приятные неожиданности, которые обеспечат вам хорошее настроение на весь день.

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Гороскоп Дева. Даже если придется кардинально менять планы, в итоге вы будете довольны полученным результатом.

Гороскоп Весы. Обаяние будет работать на все 100%, вы сможете легко сойтись с любым человеком. 

Гороскоп Скорпион. Вы будете отличаться большим самообладанием, острым глазом и огромной выдержкой.

Гороскоп Стрелец. Сегодня вы проявите свою интеллигентность и уравновешенность. Ваши взгляды окажутся прогрессивными.

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Гороскоп Козерог. На все неудачи смотрите с оптимизмом, проблемы перестанут существовать еще до завершения суток.

Гороскоп Водолей. Постарайтесь не расстраиваться из-за мелочей в начале дня. Это не так-то просто: вы особенно чувствительны и ранимы.

Гороскоп Рыбы. Вы будете в плану множества идей, придется отсеивать среди них достойные внимания. 

Напомним,

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