Лунный гороскоп на 29 августа 2021 года для всех знаков Зодиака
29 августа 2021 00:10
Лунный гороскоп на 29 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Тельца благотворно влияет на мыслительные способности человека, однако вместе с тем усиливает и его склонность к инерционности и лени. Главным становится желание комфорта и расслабления.
Обязательно сегодня придумайте культурную программу для себя и партнера.
Не отказывайтесь от водных процедур.