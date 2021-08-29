Лунный гороскоп на 29 августа 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 29 августа 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

Период лунного Тельца благотворно влияет на мыслительные способности человека, однако вместе с тем усиливает и его склонность к инерционности и лени. Главным становится желание комфорта и расслабления.

Обязательно сегодня придумайте культурную программу для себя и партнера.

Наступил двадцатый первый лунный день, он способствует творческой и физической активности. Полезно работать в коллективе, хорошо будут складываться поездки и путешествия, даже спонтанные и незапланированные ранее.

Не отказывайтесь от водных процедур.