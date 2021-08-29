Гороскоп на 30 августа 2021 для всех знаков Зодиака

29 августа 2021 15:00 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 30 августа 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 30 августа 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 30.08.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 30 августа 2021 года, понедельник.

Знак месяца — Дева.                    

Гороскоп Овен. Не отказывайтесь от цели, поставленной перед вами, даже если близкие будут настаивать на этом. 

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Гороскоп Телец. Нежелательно ссориться с близкими людьми, есть риск наговорить много лишнего и обидного. 

Гороскоп Близнецы. Осторожно с новыми знакомыми, они могут лишь казаться приятными людьми. 

Гороскоп Рак. Не стоит переживать из-за недопонимания с близкими, оно носит временный характер. 

Гороскоп Лев. Откажитесь, если предложат взять на себя чужие обязанности, вам и своих хватает, верно же?

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Гороскоп Дева. Не стоит сегодня покупаться на скидки и акции, за ними, скорее всего, будет скрываться какой-то подвох. 

Гороскоп Весы. Не стоит вмешиваться в чужие конфликты, вы и сами станете врагом для этих людей. 

Гороскоп Скорпион. Астрологи призывают вас не торопиться с подписанием важных документов или заключением сделок. 

Гороскоп Стрелец. Оградите себя от общения с токсичными людьми, они отнимут у вас много энергии. 

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Гороскоп Козерог. День, когда во всем необходимо соблюдать чувство меры, начиная с питания и заканчивая покупками.

Гороскоп Водолей. Желательно не заниматься сегодня финансовыми операциями, они могут быть неудачными. 

Гороскоп Рыбы. Бросаясь случайными словами, есть риск серьезно обидеть родного человека. 

Напомним,

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