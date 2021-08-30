Гороскоп на 31 августа 2021 для всех знаков Зодиака

30 августа 2021 15:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 31 августа 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 31 августа 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 31.08.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 31 августа 2021 года, вторник.

Знак месяца — Дева.                     

Гороскоп Овен. Перепоручите самые ответственные дела на работе кому-то другому, чтобы не быть крайним у начальства. 

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Гороскоп Телец. Желательно по максимуму избегать общения с начальством, у вас с ним сегодня не будет точек соприкосновения.

Гороскоп Близнецы. Причиной конфликта могут стать сплетни или непроверенная информация. 

Гороскоп Рак. Не исключено, что ответ на вопрос, который вас интересует, вы получите посредством вещего сна. 

Гороскоп Лев. Откажитесь от проявлений высокомерия, так вы не сможете привлечь людей на свою сторону.

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Гороскоп Дева. Не отговаривайте себе, если хочется рискнуть, любой смелый поступок обернется для вас большим успехом. 

Гороскоп Весы. Думая о смене рода своей деятельности, обратите внимание на творчество.

Гороскоп Скорпион. Не стоит заниматься самолечением, даже если вы чувствуете себя удовлетворительно.

Гороскоп Стрелец. Продумывая планы на будущее, постарайтесь как можно четче представить себе свою цель и способ ее достижения.

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Гороскоп Козерог. Желательно организовать встречу с прекрасным, что можно сделать дома: яркие художественные впечатления нужны.

Гороскоп Водолей. Не торопитесь следовать советам, которые вам дают незнакомцы. 

Гороскоп Рыбы. Не стоит ни с кем делиться подробностями своей личной жизни.

Напомним,

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