Названы знаки Зодиака, которым осень принесет неприятности

Астрологи определили знаки Зодиака, которым следует осенью опасаться неприятностей.

Телец , уже в ближайшие дни вы можете получить не самую приятную весточку из прошлого. Будьте готовы к тому, что старые незавершенные дела могут заставить посвятить себе время в настоящем.

Рак, вам придется выбирать между чувствами и разумом. Эмоциональные переживания будут значительными, однако терять голову нельзя ни в коем случае.

Козерог, в ближайшие три месяца у вас будет риск оказаться в настоящей депрессии. Вы будете сталкиваться как с мелкими неприятностями, так и с довольно серьезным охлаждением в отношениях со второй половиной. Но вытащить вас смогут друзья, не прерывайте с ними связь!

Водолей, вам тоже следует обратить внимание на семью. Из-за проблем на работе вы с завидной периодичностью отрываетесь на своих домашних. Но ведь нет ничего ценнее вашей любви, верно?

Напомним,