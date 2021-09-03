Названы знаки Зодиака, которым осень принесет неприятности

3 сентября 2021 15:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Названы знаки Зодиака, которым осень принесет неприятности
Названы знаки Зодиака, которым осень принесет неприятности
pixabay.com

Астрологи определили знаки Зодиака, которым следует осенью опасаться неприятностей.

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Телец, уже в ближайшие дни вы можете получить не самую приятную весточку из прошлого. Будьте готовы к тому, что старые незавершенные дела могут заставить посвятить себе время в настоящем.

Рак, вам придется выбирать между чувствами и разумом. Эмоциональные переживания будут значительными, однако терять голову нельзя ни в коем случае. 

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Козерог, в ближайшие три месяца у вас будет риск оказаться в настоящей депрессии. Вы будете сталкиваться как с мелкими неприятностями, так и с довольно серьезным охлаждением в отношениях со второй половиной. Но вытащить вас смогут друзья, не прерывайте с ними связь!

Водолей, вам тоже следует обратить внимание на семью. Из-за проблем на работе вы с завидной периодичностью отрываетесь на своих домашних. Но ведь нет ничего ценнее вашей любви, верно?

Напомним, 

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