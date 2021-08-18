Глоба назвал знаки Зодиака, которые встретят вторую половинку в сентябре 2021

18 августа 2021 14:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Глоба назвал знаки Зодиака, которые встретят вторую половинку в сентябре 2021
Глоба назвал знаки Зодиака, которые встретят вторую половинку в сентябре 2021
pixabay.com

По словам Павла Глобы, одинокие представители сразу трех созвездий познакомятся в сентябре с человеком, предназначавшимся им судьбой!

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Стрелец, сентябрь принесет вам много интересных возможностей. Дома сидеть вам нельзя, ведь среди подарков судьбы осенью обозначится и знакомство романтического характера. Верьте в себя и свою любовь!

Водолей, ваша личная жизнь будет во главе угла весь сентябрь. Новые отношения позволят вам расслабиться, найти свой темп и даже восстановить силы.

Ваш партнер станет для вас очень важным.  

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Рыбы, успех будет сопровождать вас во многих сферах жизни, на работе воцарится идиллия, а на личном фронте наступит период приятным перемен. Вы можете получить предложение руки и сердца, которое долго ждали. 

Напомним.

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