30 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
30 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
30 сентября является 274 днем года, до конца года осталось 92 дня.
Какой праздник 30 сентября 2020?
- День усыновления в Украине,
- День независимости в Ботсване.
Памятные даты 30 сентября, годовщины и события
В 1472 году в Майнце напечатали первую книгу в Европе, Библию.
В 1882 году в США заработала первая в мире гидроэлектростанция с мощностью 12,5 кВт.
В 1929 году ВВС провела первую прямую трансляцию.
В 1944 году начало свою работу информационное агентство France-Presse (AFP).
Кто родился 30 сентября
30 сентября родились нобелевский лауреат Невилл Фрэнсис Мотт, итальянская актриса, модель Моника Беллуччи.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 30 сентября
Если небо хмурое, в ближайшие дни будет солнечно.
Нет дождя 30 сентября, к теплой зиме.
Журавли летят на юг, к морозам на Покров.
Именинники:
Вера, Зинон (Зенон), Илья, Любовь, Мирон, Надежда и София.
Напомним,