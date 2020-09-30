30 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

30 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

30 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

30 сентября является 274 днем года, до конца года осталось 92 дня.

Какой праздник 30 сентября 2020?

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День усыновления в Украине,

День независимости в Ботсване.

Памятные даты 30 сентября, годовщины и события

В 1472 году в Майнце напечатали первую книгу в Европе, Библию.

В 1882 году в США заработала первая в мире гидроэлектростанция с мощностью 12,5 кВт.

В 1929 году ВВС провела первую прямую трансляцию.

В 1944 году начало свою работу информационное агентство France-Presse (AFP).

30 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 30 сентября

30 сентября родились нобелевский лауреат Невилл Фрэнсис Мотт, итальянская актриса, модель Моника Беллуччи.

Какой сегодня церковный и народный праздник

праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 30 сентября

В этот день многие девушки праздновали именины, поскольку имена Вера, Надежда и Любовь были очень популярными. В народе 30 сентября ранее называли "бабьими именинами" и поздравляли всех женщин.

Если небо хмурое, в ближайшие дни будет солнечно.

Нет дождя 30 сентября, к теплой зиме.

Журавли летят на юг, к морозам на Покров.

Именинники:

Вера, Зинон (Зенон), Илья, Любовь, Мирон, Надежда и София.

30 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,