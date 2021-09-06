Гороскоп на 7 сентября 2021 для всех знаков Зодиака

6 сентября 2021 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 7 сентября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 7 сентября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 07.09.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 7 сентября 2021 года, вторник. 

Знак месяца — Дева.                        

Гороскоп Овен. Звезды не советуют во время работы отвлекаться на общение, иначе с продуктивностью будут проблемы. 

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Гороскоп Телец. Вы гораздо ярче проявите себя в сфере умственного труда, поручите физическую работу кому-то другому. 

Гороскоп Близнецы. Интуиция вас не подведет, главное, своевременно к ней прислушиваться!

Гороскоп Рак. Перенесите подписание любых документов на завтра, а сегодня отдохните как следует от бумажной волокиты. 

Гороскоп Лев. Отличный момент, чтобы порадовать себя (и окружающих) изменениями во внешности. 

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Гороскоп Дева. Если возникнет соблазн попросить у кого-то совета, немедленно гасите в себе этот порыв. Только вы знаете, как поступить.

Гороскоп Весы. Наступает благоприятное время для любого рода переговоров, как на работе, так и дома, например. 

Гороскоп Скорпион. Вам следует быть спокойным, а сделать это в присутствии других людей сегодня, увы, будет очень сложно. 

Гороскоп Стрелец. Иногда себя нужно баловать чем-нибудь для поднятия настроения. Не бойтесь сделать это сегодня. 

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Гороскоп Козерог. Появление старого знакомого, с которым вы давно не общались, дано для того, чтобы исправить какую-то ситуацию.

Гороскоп Водолей. Отнеситесь с пониманием к претензиям, которые вам могут предъявить близкие из-за других проблем. 

Гороскоп Рыбы. Встречи с друзьями принесут внезапные споры, вместо хорошего настроения. 

Напомним,

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