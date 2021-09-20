Лунный календарь стрижек на октябрь 2021: позитивные и негативные дни
Лунный цикл влияет на многие аспекты нашей жизни!
Благоприятные дни для стрижки и покраски в октябре
- 3,4, 12, 27 октября.
Лучше избегать посещения салона красоты в такие дни
- 1, 6, 11, 20 октября.
2,7,15, 25 октября являются нейтральными днями.
Например, когда Луна на небе растет, то и волосы будут отрастать быстро, а если вы решите пойти в салон красоты во время убывающей Луны, то можете избавиться от стресса и негативной энергии, которая накопилась за весь лунный цикл.
Напомним,