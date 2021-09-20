Лунный календарь стрижек на октябрь 2021: позитивные и негативные дни

20 сентября 2021 17:12 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Лунный календарь стрижек на октябрь 2021: позитивные и негативные дни
Лунный календарь стрижек на октябрь 2021: позитивные и негативные дни
pixabay.com

Лунный цикл влияет на многие аспекты нашей жизни!

Читайте такжеЛак для волос: ТОП-4 альтернативных способа его применения
Как и когда правильно стричь волосы в октябре? Астрологи уже знают ответ на этот вопрос, сверяйтесь и вы с лунным календарем, чтобы любые процедуры в салоне красоты дарили лишь позитивные эмоции.

Благоприятные дни для стрижки и покраски в октябре

  • 3,4, 12, 27 октября.

Лучше избегать посещения салона красоты в такие дни 

  • 1, 6, 11, 20 октября.

2,7,15, 25 октября являются нейтральными днями. 

Читайте такжеСамые трендовые цвета волос осени 2020: пора преобразиться
Специалисты отмечают, что ориентироваться на лунный цикл может каждый человек, для этого не нужно иметь какие-то специфические знания, а только наблюдательность.

Например, когда Луна на небе растет, то и волосы будут отрастать быстро, а если вы решите пойти в салон красоты во время убывающей Луны, то можете избавиться от стресса и негативной энергии, которая накопилась за весь лунный цикл.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

гороскоп Знаки Зодиака лунный гороскоп лунный гороскоп на день гороскоп 2021

Материалы по теме

Павел Глоба предрек беды трем знакам зодиака в октябре
Гороскопы

Павел Глоба предрек беды трем знакам зодиака в октябре
Гороскоп на 21 сентября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 21 сентября 2021 для всех знаков Зодиака
Тина Кароль впервые показала красавицу маму в честь ее дня рождения – фото
Новости

Тина Кароль впервые показала красавицу маму в честь ее дня рождения – фото
Преподы: смотреть онлайн 14 серию от 21.09.2021
Сериалы

Преподы: смотреть онлайн 14 серию от 21.09.2021

Популярное на сайте

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Умерла участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3"

Умерла участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3"
Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)

Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 1 выпуск от 14.09.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 1 выпуск от 14.09.2021

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)

Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 1 выпуск от 14.09.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 1 выпуск от 14.09.2021
МастерШеф-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.09.2021)

МастерШеф-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK