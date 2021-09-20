Лунный календарь стрижек на октябрь 2021: позитивные и негативные дни

Лунный цикл влияет на многие аспекты нашей жизни!

Благоприятные дни для стрижки и покраски в октябре

3,4, 12, 27 октября.

Лучше избегать посещения салона красоты в такие дни

1, 6, 11, 20 октября.

Как и когда правильно стричь волосы в октябре? Астрологи уже знают ответ на этот вопрос, сверяйтесь и вы с лунным календарем, чтобы любые процедуры в салоне красоты дарили лишь позитивные эмоции.

2,7,15, 25 октября являются нейтральными днями.

Специалисты отмечают, что ориентироваться на лунный цикл может каждый человек, для этого не нужно иметь какие-то специфические знания, а только наблюдательность.

Например, когда Луна на небе растет, то и волосы будут отрастать быстро, а если вы решите пойти в салон красоты во время убывающей Луны, то можете избавиться от стресса и негативной энергии, которая накопилась за весь лунный цикл.

Напомним,