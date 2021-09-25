Гороскоп на 26 сентября 2021 для всех знаков Зодиака

25 сентября 2021 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 26 сентября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 26 сентября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 26.09.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 26 сентября 2021 года,  воскресенье.

Знак месяца — Дева.                           

Гороскоп Овен. Неспособность контролировать себя может сыграть с вами сегодня злую шутку.

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Гороскоп Телец. Подготовьтесь к тому, что придется провести время в компании людей, не внушающих вам симпатии.

Гороскоп Близнецы.  Успеха можно добиться, если думать нестандартно и принимать оригинальные решения.

Гороскоп Рак. Пришло время разобраться в себе, вы пока не знаете, как относиться к определенным событиям и людям.

Гороскоп Лев. Ваша недоверчивость может обидеть близких людей, возможно, пора впустить их в свое сердце.

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Гороскоп Дева. Вы слишком много работаете, пора сбавить обороты, чтобы не столкнуться позже с полным выгоранием.

Гороскоп Весы. Вам необходим спокойный отдых, желательно наедине со своими мыслями.

Гороскоп Скорпион. В вашей жизни объявится человек, способный одним махом решить ваши проблемы. 

Гороскоп Стрелец. Напряженный ритм дня может вывести вас из себя, но к вечеру вы адаптируетесь к обстоятельствам.

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Гороскоп Козерог. Не стоит рассчитывать, что сегодня удастся обойтись малой кровью, скорее, наоборот, придется работать.

Гороскоп Водолей. Ситуация может быть сложной, но ее точно не стоит называть безнадежной.

Гороскоп Рыбы. Сегодня есть шанс одержать победу, которая откроет вам большие возможности. 

Напомним, 

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