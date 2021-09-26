Гороскоп на 27 сентября 2021 для всех знаков Зодиака

26 сентября 2021 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 27 сентября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 27 сентября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 27.09.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 27 сентября 2021 года,  понедельник.

Знак месяца — Дева.                           

Гороскоп Овен. Вы станете душой любой компании, поэтому без сомнений принимайте приглашение отдохнуть.

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Гороскоп Телец. Даже спонтанная идея, если вы решитесь озвучить ее вслух, может стать началом нового проекта.

Гороскоп Близнецы.  Ситуация находится целиком в ваших руках, нет смысла бежать за советом. 

Гороскоп Рак. Скорее всего, сегодня вы не простите близкому человеку ошибку, которую он совершил. 

Гороскоп Лев. Не зацикливайтесь на том, что кто-то должен вас поддерживать. Дело в том, что вы и сами способны на многое. 

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Гороскоп Дева. Астрологи не советуют ждать похвалы (как и критики), просто делайте то, что у вас получается лучше всего. 

Гороскоп Весы. Вам в понедельник будет полезно провести время в компании единомышленников.

Гороскоп Скорпион. Получив заманчивое предложение, дайте себе время все обдумать, не отвечайте сразу.

Гороскоп Стрелец. С любой задачей вам поможет справиться исключительно вера в свои силы. Не опускайте руки!

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Гороскоп Козерог. Многие сегодня будут обращаться к вам за советом, что, конечно же, потешит ваше самолюбие.

Гороскоп Водолей. Вы должны распланировать свой день так, чтоб решения самых важных задач выпало на дневное время. 

Гороскоп Рыбы.  Древняя мудрость, которая гласит, что «Молчание – это золото», будет уместна сегодня. 

Напомним, 

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