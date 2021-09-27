Гороскоп на 28 сентября 2021 для всех знаков Зодиака

27 сентября 2021 15:50 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 28 сентября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 28 сентября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 28.09.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 28 сентября 2021 года,  вторник. 

Знак месяца — Дева.                           

Гороскоп Овен. В какой бы ситуации вы не оказались, сможете вынести правильный урок.

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Гороскоп Телец. Вы многое сделаете ради достижения цели, результаты заставят вас гордиться собой.

Гороскоп Близнецы. Вы будете получать от работы удовлетворение, работоспособность находится на высоком уровне.

Гороскоп Рак. Свободное время стоит посвятить активному отдыху в приятной компании.

Гороскоп Лев. Старайтесь не участвовать в разговорах со сплетнями, можете оказаться в невыгодном свете, даже ничего не сделав.

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Гороскоп Дева. Если любящий человек хочет вас побаловать, дайте ему такую возможность и с благодарностью примите сюрприз.

Гороскоп Весы. Не исключено, что придется быстро собирать сумки для командировки или путешествия. 

Гороскоп Скорпион. Вы вдохновлены и с удовольствием помогаете другим людям, так держать!

Гороскоп Стрелец. Не стоит менять свои планы под влиянием момента или чужого мнения, вы об этом пожалеете. 

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Гороскоп Козерог. Если почувствуете, что ваша идея глупая, не игнорируйте это чувство, чтоб потом не выглядеть смешно.

Гороскоп Водолей. Вы давно думали над тем, чтоб усыновить ребенка, почему бы вам сегодня еще раз не поднять эту тему? 

Гороскоп Рыбы.  Сегодня хороший день, чтобы оставить в прошлом одну из ваших вредных привычек.

Напомним, 

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