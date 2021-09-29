Гороскоп на 30 сентября 2021 для всех знаков Зодиака

29 сентября 2021 14:50 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 30 сентября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 30 сентября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 30.09.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 30 сентября 2021 года,  четверг. 

Знак месяца — Дева.                           

Гороскоп Овен. Вам будет сложно сделать первый шаг, но если решитесь, то не пожалеете. 

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Гороскоп Телец. Вы можете позволить себе легкий флирт, однако не стоит забывать, что он не может перерасти в отношения. 

Гороскоп Близнецы. Пришло время избавиться от неприятных мыслей, используйте все доступные способы. 

Гороскоп Рак. Не позволяйте настойчивым людям с разными советами лезть в вашу голову.

Гороскоп Лев. Вы сегодня способны идти на разумные компромиссы, что безумно понравится вашим близким. 

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Гороскоп Дева. Скорее всего, вашему другу понадобится помощь и вы сможете проявить себя с наилучшей стороны. 

Гороскоп Весы. Звезды встанут в правильную позицию и вы сможете показать окружающим свои таланты. 

Гороскоп Скорпион. Обычные вещи доставят вам огромное удовольствие, вы будете черпать умиротворенность из мелочей. 

Гороскоп Стрелец. Сегодня вы можете смело идти к своему начальнику и просить о любых преференциях. 

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Гороскоп Козерог. Вы будете находиться в фокусе внимания ваших близких, поэтому и сами настройтесь на общение.

Гороскоп Водолей. Стоит обрубить раз и навсегда от себя вещи, которые тянут вас назад и вниз.

Гороскоп Рыбы.  Люди будут тянуться к вам, пользуйтесь возможностью. 

Напомним, 

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