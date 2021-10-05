Лунный гороскоп на 5 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 5 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Дева.

Период лунной Девы подходит для любых финансовых операций. Отлично идет торговая и закупочная деятельность, нормальный доход получают посредники. Кроме того, продвигается любого рода учена.

Время благоприятно для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода.

Наступил двадцать девятый лунный день, он не считается благоприятным. На фоне убывающей Луны ухудшается самочувствие, падает жизненный тонус организма. В ближайшие сутки следует опасаться травм, обманов, лучше провести время за решением житейских вопросов.