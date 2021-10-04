Гороскоп на 5 октября 2021 для всех знаков Зодиака

4 октября 2021 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 5 октября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 5 октября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 05.10.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 5 октября 2021 года, вторник.

Знак месяца — Весы.               

Гороскоп Овен. Возрастает риск попасть на мошенников, которые будут вести охоту за вашим кошельком.

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Гороскоп Телец. Астрологи советуют запомнить и проанализировать свои сны, среди них окажутся вещие.

Гороскоп Близнецы. Постарайтесь держать себя в руках, даже если человек безосновательно груб. Ему потом будет стыдно за свою несдержанность.

Гороскоп Рак. Конкретно в этот день ваши примирительные инициативы

Гороскоп Лев. Не поздно начать вести здоровый образ жизни прямо сегодня, избавившись от пагубных привычек.

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Гороскоп Дева. Вы без труда справитесь с любым заданием, которое вам поручат. Не сомневайтесь в себе.

Гороскоп Весы. Интеллектуальная деятельность поможет вам побороть приступы агрессии.

Гороскоп Скорпион. Если вы поставили перед собой цель, сделайте все возможное, чтобы достичь ее.

Гороскоп Стрелец. Переоценка ценностей, на которую вы решитесь сегодня, поможет вам достичь правильных целей.

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Гороскоп Козерог. Кто бы в этот день ни дал вам совет или ни сделал замечание, примите его к сведению, но не более того.

Гороскоп Водолей. Скорее всего, именно во сне вы получите важную и нужную информацию.

Гороскоп Рыбы.  Желательно отказаться от операций финансового характера, есть риск ошибиться.

Напомним, 

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