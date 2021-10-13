Гороскоп на 14 октября 2021 для всех знаков Зодиака

13 октября 2021 15:05 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 14 октября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 14 октября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 14.10.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 14 октября 2021 года, четверг.

Знак месяца — Весы.                

Гороскоп Овен. Благоприятный день для очищения организма и детокс-процедур. 

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Гороскоп Телец. Негативные эмоции, если дадите выход, могут оказать медвежью услугу вам самим. 

Гороскоп Близнецы. Неприятные знаки, которые вы заметите сегодня, будут лишь плодом воображения.

Гороскоп Рак. День может быть напряженным, главное, сохранять спокойствие!

Гороскоп Лев. Если хотите уровень стресса снизить, займитесь спортом или поработайте физически. Поможет!

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Гороскоп Дева.  Если пришлось общаться с незнакомцем, пристально следите за тем, что говорите ему о себе.

Гороскоп Весы.  Слишком сильное рвение к рекордам на работе может сказаться на здоровье. 

Гороскоп Скорпион. День, когда следует особенную осторожность проявлять в любых финансовых делах.

Гороскоп Стрелец. Не стоит выплескивать свое раздражение на окружающих, получится так, что пострадают самые близкие. 

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Гороскоп Козерог.  Лучшее лекарство от тревожных мыслей, которые будут беспокоить вас в этот день, – долгая прогулка.

Гороскоп Водолей. Недовольство собой и своими жизненными достижениями, которое вы будете испытывать сегодня, не имеет под собой оснований.

Гороскоп Рыбы. Даже если вы еще не достигли колоссальных успехов, можно гордиться и минимальными достижениями. 

Напомним, 

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